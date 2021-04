Mains sur: Pourquoi vous devriez être excité pour Returnal, la prochaine grande exclusivité PS5

Returnal est de loin le plus gros jeu que Housemarque ait réalisé à ce jour. Il est important de se rappeler que l’équipe derrière ce jeu de tir de science-fiction est relativement petite, mais le jeu est positionné aux côtés d’autres logiciels clés de PlayStation 5 comme Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Demon’s Souls. À certains égards, c’est une équivalence injuste, car il ne s’agit pas d’une production à l’échelle triple A. Cependant, le studio finlandais s’est fait un nom avec ses jeux d’action élégants et au rythme rapide, et cela sonne très bien dans son dernier effort.

De notre temps avec le jeu jusqu’à présent, une poignée de choses ressortent. Plus important encore, il joue à merveille; une combinaison de commandes réactives, d’effets visuels somptueux et de performances (presque) sans faille à 60 images par seconde en font une expérience de tir fluide. Nous étions légèrement préoccupés par la double fonctionnalité de la gâchette L2, où une demi-pression permet de viser la mise au point et une pression complète active le tir alternatif de votre arme. Cependant, vous vous ajustez rapidement au verrouillage logiciel qui se produit, et il ne fallut pas longtemps avant que ce soit une seconde nature. Le simple fait de déplacer Selene est facile et amusant, avec son sprint rapide et sa capacité de tir généreux.

C’est une bonne chose que ce soit si agréable de jouer, remarquez, car vous aurez besoin de toute l’aide que vous pouvez obtenir. C’est un cookie difficile. Les monstruosités tentaculaires de la planète Atropos vous poursuivront avec une pléthore de projectiles et de coups de mêlée – même les méchants les plus élémentaires peuvent être dangereux si vous les laissez vous déjouer. Les scénarios de combat sont effrénés; L’écran se remplit de balles et d’ennemis de couleur néon, et vous êtes obligé de continuer à bouger et d’être conscient de votre environnement. Vous avez une seule arme, son feu alternatif, ses objets consommables et votre mobilité pour vous, et c’est suffisant pour vous aider, mais c’est vraiment un jeu d’adresse.

Quand tout se passe, et que vous faites exploser des extraterrestres, aspirez des Obolites (monnaie) et traversez des batailles difficiles, c’est très satisfaisant de jouer. Selene est relativement fragile, mais avec un contrôle habile et une tête de niveau, ça fait du bien de vaincre ses ennemis.

Tu ne seras pas constamment tuer des méchants, cependant. Returnal compose l’action jusqu’à 11, mais certaines zones n’ont aucun hostile. Les cartes générées aléatoirement sont assemblées de manière à ce que l’environnement ait un assez bon flux et reflux, ce qui signifie que vous obtenez un peu de répit – tout ne va pas. Chaque zone individuelle a été conçue et elles sont mélangées dans des ordres différents à chaque course que vous effectuez. Le résultat est que la disposition changera, mais vous en viendrez à reconnaître chaque espace de composant.

Malgré quelques répétitions dans le cadre, nous avons trouvé que le jeu avait un fort facteur « une course de plus ». Que ce soit à cause des redémarrages rapides ou de la lenteur des progrès, c’est une expérience convaincante. Une structure rogue-lite signifie que vous perdez la plupart des choses que vous rassemblez à la mort, mais la plupart des courses aboutissent à une forme de récompense. L’éther est une monnaie persistante qui a toutes sortes d’utilisations, mais plus que cela, il existe des extraits d’histoire sous forme de journaux audio, de mises à niveau permanentes telles que la lame de mêlée super pratique et de nouvelles zones ou objets parsemés. Un marqueur objectif vous permet d’avancer, non seulement à travers le monde, mais à travers l’histoire. Vous commencez chaque course un peu plus fort ou plus sage, et nous avons apprécié les progrès lents mais réguliers jusqu’à présent.

Il existe de nombreuses façons intelligentes pour le jeu de vous développer. Vous commencez avec un pistolet de base, mais d’autres armes comme un fusil d’assaut et un fusil de chasse entrent rapidement en jeu, et tuer des ennemis augmente votre maîtrise de l’arme. Au fur et à mesure que vous augmentez votre niveau, toutes les armes suivantes auront de meilleures statistiques ou des effets supplémentaires. Votre niveau d’adrénaline augmente au fur et à mesure que vous battez les méchants sans subir de dégâts, ce qui vous donne des avantages passifs. Les parasites vous donnent un effet positif et négatif, et les fabricants sont essentiellement des magasins, vous donnant accès à des objets et des artefacts pour augmenter davantage vos chances. Il y a beaucoup à prendre en compte, mais tout fonctionne de manière cohérente.

Soit dit en passant, nous serions négligents de ne pas parler de la fonctionnalité DualSense. Le retour haptique en particulier est excellent – vous pouvez sentir la pluie, le bourdonnement des projectiles ennemis et le bruit sourd des obolites lorsqu’ils sont ramassés. Cela ajoute vraiment une autre couche à l’expérience. Tout comme l’audio 3D, qui aide à localiser les ennemis dans ces combats potentiellement chaotiques.

Il est encore tôt, bien sûr, et nous avons hâte de partager plus avec vous bientôt, mais ce qui est encourageant, c’est que nous voulons revenir immédiatement et continuer. De par sa nature même, il s’agit d’un jeu sur la répétition de cycles, mais jusqu’à présent, il en fait plus qu’assez pour retenir notre attention et nous garder curieux de savoir ce qui se passe dans le coin suivant.