Maino se connecte à CeeLo Green pour «sans peur»

Maino a officiellement livré son nouveau projet Mourir une légende, une aventure de quatorze titres avec des apparitions de Jim Jones, CeeLo Green, French Montana, et plus encore. À première vue, il est difficile d’ignorer une apparition d’invité de CeeLo Green, qui ne manque jamais d’apporter une dose bienvenue de vocalisation émouvante à n’importe quel morceau qu’il bénit. Sur « Fearless », troisième-dernier morceau de l’album, le ton est immédiatement donné pour être une source d’inspiration. «Je n’ai peur de personne», rappe Maino, alors que le rythme se fait sous sa voix. « Je n’ai pas été fait d’Instagram. »

Il y a un défi de vieille âme dans la façon dont Maino se porte, qui capture l’esprit d’un animateur de New York. Au fur et à mesure que le tambour frappe, son flux s’accélère alors que son message s’intensifie, ses inquiétudes et sa frustration se répandent alors qu’il réfléchit à la lutte qui l’entoure. «Est-ce un enfer ou un paradis, ma maman croit au révérend», crache-t-il. « Mon peuple va faire l’actualité, vous nous avez vus sur la septième chaîne. » CeeLo le rencontre au milieu pour un refrain puissant, renforçant le message de Maino avec une performance vocale très forte. Si vous êtes un fan de longue date de l’un ou l’autre des partis, pensez à vérifier celui-ci dès maintenant.

LYRIQUES CITÉES

Est-ce un enfer ou un paradis, ma maman croit au révérend

Mon peuple va faire l’actualité, vous nous avez vus sur la septième chaîne

Griller avec les bouteilles Henny rentre à la maison avec tous les modèles

Prison pleine de potes souhaitent qu’ils libèrent demain