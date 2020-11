Maillot LaMelo Ball Dons Hornets pour la première fois

LaMelo Ball est prêt pour son dernier voyage de basketball.

LaMelo Ball a été officiellement recruté en NBA mercredi soir alors que les Charlotte Hornets l’ont emmené avec le troisième choix au classement général. Maintenant, LaMelo va pouvoir prouver s’il valait ou non le battage médiatique. Il aura également la chance de montrer s’il est réellement meilleur que son frère Lonzo, qui est sur le point d’entamer sa quatrième saison en NBA. Inutile de dire que LaMelo a beaucoup d’attentes qui lui sont imposées bien qu’il semble avoir la confiance nécessaire pour gérer la chaleur. Hier, Ball a eu sa conférence de presse d’introduction avec les Hornets et il a également pu participer à une séance photo, où il a enfilé l’uniforme des Hornets pour la première fois. Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous, LaMelo était tout sourire alors qu’il arborait fièrement le maillot sarcelle et blanc des Hornets. Les Hornets de Michael Jordan n’ont pas eu beaucoup de succès au cours des dernières années, et la franchise espère que LaMelo pourra aider à inverser la tendance. En jouant dans la NBL, Ball s’est avéré être un meneur avec une tonne de potentiel et s’il continue à travailler dur, il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas devenir une superstar de la ligue. Dans à peine un mois, nous verrons LaMelo sur un terrain de la NBA pour la première fois, et les fans ne pourraient pas être plus excités.