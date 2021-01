Maika Monroe veut le faire suit 2 juste pour travailler à nouveau avec le réalisateur David Robert Mitchell

Le film d’horreur 2014 du réalisateur David Robert Mitchell, Ça suit, est rapidement devenue un favori culte lors de sa sortie, et maintenant, la star principale Maika Monroe a révélé son désir de revenir pour une suite. Tout en discutant des faits saillants de sa carrière jusqu’à présent, l’actrice a déclaré qu’elle adorerait travailler avec Mitchell sur un suivi et explorer une fois de plus la terreur d’être traquée par une entité mystérieuse agissant comme une métaphore des infections sexuellement transmissibles. Qui ne voudrait pas revenir pour plus?

« L’un de mes réalisateurs préférés avec qui j’ai travaillé est David [Robert Mitchell]. Je ferais n’importe quoi pour pouvoir à nouveau travailler avec lui! Que ce soit une suite de It Follows ou autre chose, je pense qu’il est incroyablement talentueux et j’ai hâte de voir ses projets à venir. «

Ça suit, eh bien, suit Maika Monroe en tant qu’adolescent insouciant Jaime « Jay » Height, un étudiant de 19 ans. Après avoir couché pour la première fois avec son nouveau petit ami, Hugh, Jay apprend qu’elle n’est que la dernière victime d’un stratagème surnaturel avec une touche sexuelle. En couchant avec elle, Hugh a transmis une malédiction fatale qui se déplace de personne en personne à la suite d’une rencontre sexuelle. Une entité mystérieuse rampera inexorablement vers elle en tant qu’ami ou inconnue, la tuant si jamais elle la rattrapait. Les amis de Jay ne croient pas ses délires apparemment paranoïaques, jusqu’à ce qu’eux aussi commencent à voir les assassins fantômes et à se regrouper pour l’aider à fuir, à se défendre ou peut-être même à faire tomber la bête pour toujours.

Écrit et réalisé par David Robert Mitchell, Ça suit stars Maika Monroe, Keir Gilchrist, Daniel Zovatto, Jake Weary, Olivia Luccardi et Lili Sepe. Débuts au Festival de Cannes 2014, Ça suit a reçu des éloges de la critique pour son originalité, ses véritables frayeurs et l’exploration de thèmes dans un contexte d’horreur. Le film est également devenu un énorme succès financier, rapportant 23,3 millions de dollars dans le monde contre un budget de seulement 2 millions de dollars.

Jusque là, Ça suit n’a pas engendré de suites ou de retombées, ce qui est assez rare pour une sortie d’horreur aussi réussie, mais Monroe est clairement heureuse que cela change si cela signifie qu’elle retravaille avec le réalisateur David Robert Mitchell.

L’actrice a également partagé un souvenir de la réalisation du premier Ça suit, révélant le moment où elle a réalisé à quel point un film d’horreur est distinctif Ça suit est. « Je me souviens sur le plateau, et je ne regarde généralement pas la lecture, mais il y avait quelques fois où nous faisions de très longs plans, et c’était utile de regarder et de comprendre le mouvement de la caméra, et je me souviens où j’étais juste comme, « Whoa! Ces clichés sont superbes » « , dit-elle. « Je n’avais jamais vraiment vu d’horreur tourné de cette façon, donc il y a eu des moments où j’ai dit: ‘Oh mec, peut-être que ça va s’avérer être quelque chose de vraiment cool’, mais on ne sait jamais vraiment … C’est assez sauvage, et c’est c’est incroyable à quel point cela a eu un impact sur tant de gens et à quel point certains d’entre eux aiment encore autant le film à ce jour. «

Eh bien, si Monroe réussit, le public pourrait un jour s’asseoir pour regarder It Follows 2: Sensation de brûlure suspecte bientôt. Pendant ce temps, Monroe peut ensuite être vu dans le drame policier Frères par le sang aux côtés de Joel Kinnaman, Ryan Phillippe, Matthias Schoenaerts. Cela nous vient de Comicbookmovie.com.

