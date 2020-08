Maid: Nick Robinson et Margaret Qualley jouent dans cette série Netflix sur la pauvreté

Les intrigues approfondiront les inégalités économiques existantes aux États-Unis

Netflix continue d’ajouter des projets à sa feuille de route pour alimenter l’immense catalogue de la plateforme de fiction avec de nouvelles des séries et des films qui maintiennent vos centaines de millions d’abonnés liés. Dans ce cas, nous parlons d’une fiction télévisée, Femme de ménage, qui a été annoncé il y a quelque temps et qui serait créé par Molly Smith Metzler, et cela aggraverait la pauvreté qui prévaut aux États-Unis et ses inégalités économiques évidentes.

On savait déjà que Margot Robbie serait dans le casting de la fiction, même si aujourd’hui nous avons appris que Margaret Qualley et Nick Robinson sera deux des protagonistes: elle jouera Alex, une mère célibataire qui travaille comme femme de ménage (Femme de ménage) pour pouvoir gagner un salaire qui ne sert pas à joindre les deux bouts. Ce combattant sera le point de vue que le projet va acquérir, et comme confirmé Date limite, “ce sera une belle exploration vivante, courageuse et inspirante de la pauvreté en Amérique“Si nous connaissons le rôle qu’il jouera Margaret Qualley, la même chose ne se produit pas avec le Nick Robinson: on attend, oui, qu’il ait un rôle important.

Margaret Qualley sera le protagoniste de Femme de ménage, le nouveau de Netflix

La vérité est que l’intrigue de ce projet est intéressante et que vous pouvez ajouter au catalogue de Netflix une certaine touche adulte qui fait défaut ces derniers temps car nous avons de nombreuses séries axées sur un jeune public. Maid s’inspirera des mémoires de Stephanie Land, il a donc l’avantage d’être basé sur des événements réels.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂