Mahindra XUV700 AX7 haut de gamme au prix de Rs 17,59 lakh, les réservations ouvriront le 7 octobre

30 sept. 2021 13:30:17 IST

Après avoir dévoilé les prix des versions d’entrée de gamme en août, Mahindra a maintenant annoncé la gamme complète de variantes et les prix de lancement par variante pour son tout nouveau SUV, le Mahindra XUV700. Ce qui intéressera les acheteurs potentiels, ce sont les prix des variantes XUV700 AX7 haut de gamme, qui étaient jusqu’à présent secrets. Le manuel essence Mahindra XUV700 AX7 est au prix de Rs 17,59 lakh, tandis que la version automatique coûte Rs 19,19 lakh. Le diesel-manuel XUV700 AX7, d’autre part, est au prix de Rs 18,19 lakh, et le diesel-automatique est la version la plus chère de tous, coûtant Rs 19,79 lakh (tous les prix, hors salle d’exposition).

En standard, les versions XUV700 AX7 offrent de l’espace pour sept passagers avec trois rangées de sièges et un «pack de luxe» en option – qui ajoute les premières poignées de porte affleurantes du segment, des caméras à 360 degrés, un système audio Sony 3D, un store moniteur ponctuel, recharge de téléphone sans fil et frein de stationnement électronique – est disponible pour Rs 1,80 lakh supplémentaire sur les variantes automatiques AX7. De plus, les acheteurs du XUV700 diesel-automatique peuvent également opter pour la traction intégrale en payant Rs 1,30 lakh supplémentaire.

Le XUV700 est proposé dans deux lignes de finition principales – MX et Adrenox (AX). La gamme MX est essentiellement le point d’entrée de la propriété du XUV700 et manque la plupart des avantages, avec des roues en acier de 17 pouces, un système d’infodivertissement à écran tactile plus petit de 8,0 pouces, des ORVM à réglage électrique et une connectivité Android Auto. Les prix des variantes MX sont de Rs 11,99 lakh pour la version essence-manuelle et Rs 12,49 lakh pour la variante diesel-manuelle. Mahindra a annoncé que ces prix ne seraient valables que pour les 25 000 premiers acheteurs, poste auquel ils pourraient assister à une révision à la hausse.

La gamme AX est en outre divisée en trois variantes : AX3 (qui regroupe l’infodivertissement Adrenox avec deux écrans de 10,25 pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, les opérations vocales Alexa, un système audio à six haut-parleurs, des fonctionnalités de voiture connectée), AX5 (toit ouvrant panoramique , airbags rideaux, jantes en alliage taillées au diamant, phares à LED) et AX7 (climatisation à deux zones, ADAS, siège conducteur à six réglages électriques, détection de somnolence du conducteur, airbags latéraux et plus). En standard, les AX3 et AX5 sont à cinq places, mais les acheteurs peuvent choisir d’ajouter une troisième rangée de sièges pour un supplément de Rs 60 000.

Le point culminant à l’intérieur du Mahindra XUV700 est la disposition jumelle «Superscreen» de 10,25 pouces, qui rappelle assez une Mercedes moderne. Il y a un écran d’instruments entièrement numérique, un système audio Sony 3D sur mesure avec 12 haut-parleurs, avec l’unité à écran tactile exécutant un nouveau système d’exploitation que Mahindra appelle « AdrenoX ». Ce système intègre des commandes vocales basées sur Alexa, un système audio 3D Sony et des modes de conduite nommés « Zip », « Zap » et « Zoom » (exclusif au diesel XUV700).

Également disponibles sur l’AX7 haut de gamme, un grand toit ouvrant panoramique, un système d’alerte de fatigue du conducteur, un purificateur d’air et des messages de sécurité personnalisés. Le XUV700 intègre également les premiers systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), y compris le régulateur de vitesse adaptatif et le freinage d’urgence autonome.

Le XUV700 propose deux options de moteur, avec des puissances de pointe, parmi lesquelles choisir : un turbo-essence Stallion de 2,0 litres avec 200 ch et 380 Nm, et le diesel mHawk de 2,2 litres avec près de 185 ch et plus de 420. Nm de couple.

Les deux moteurs sont proposés avec le choix entre une boîte manuelle à six vitesses et une boîte automatique à convertisseur de couple à six vitesses, et la version diesel-auto obtient en fait 30 Nm de couple en plus, portant la puissance globale à 450 Nm. Il faut toutefois noter que le moteur diesel sera proposé dans un état de réglage inférieur dans la version MX d’entrée de gamme, produisant une puissance considérablement inférieure de 155 ch et 360 Nm de couple. Mahindra a également confirmé qu’un système AWD sera disponible en option.

Les réservations pour le Mahindra XUV700 ouvriront le 7 octobre et Mahindra dévoilera la date de début des livraisons le 10 octobre. Les livraisons de l’essence XUV700 auront lieu en premier, et Mahindra commencera les essais du XUV700 dans 11 villes (Delhi-NCR, Bengaluru, Mumbai, Hyderabad, Pune, Chennai, Ahmedabad, Indore, Lucknow, Coimbatore et Vadodara) le 2 octobre.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂