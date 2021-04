Mahindra XUV500 sera temporairement interrompu, le XUV700 à 5 places pourrait être le nouveau XUV500

09 avr.2021 09:36:51 IST

Mahindra a confirmé via un article sur les réseaux sociaux que l’actuel Mahindra XUV500 sera interrompu « temporairement » une fois que le Mahindra XUV700 sera lancé vers juillet 2021. Cela met fin aux spéculations sur l’avenir du XUV500, avec maintenant une forte suggestion que la plaque signalétique pourrait revenir comme l’itération à deux rangées du Mahindra XUV700 à trois rangées. Cela vient après que Mahindra a annoncé que le prochain SUV W601, jusqu’à présent supposé être le Mahindra XUV500 de nouvelle génération, serait en fait un tout nouveau modèle phare.

XUV500 est un produit extrêmement populaire célébrant cette année sa décennie de domination sous le thème «Alimenter des histoires incroyables depuis 10 ans». Après le lancement de XUV700, nous arrêterons temporairement XUV500. Cordialement, Team Mahindra – MahindraXUV700 (@ MahindraXUV700) 8 avril 2021

Avec la nouvelle plaque signalétique, Mahindra semble suivre la dernière tendance dans le segment des SUV des dérivés à trois rangées des SUV du segment C, seulement inversée. Ce nouveau sous-segment comprend déjà des voitures comme la MG Hector Plus, la Tata Safari et le prochain Hyundai Alcazar.

Le nouveau XUV700 sera basé sur une nouvelle architecture monocoque W601, qui devait également être la base d’un SUV Ford jusqu’à ce que l’accord échoue. Le SUV devrait obtenir des versions améliorées des moteurs qui ont récemment fait leurs débuts sur le Mahindra Thar. Cela signifie le turbo-essence Stallion de 2,0 litres avec environ 190 ch et environ 350 Nm, et le diesel mHawk de 2,2 litres avec près de 190 ch et un couple supérieur à 400 Nm. Les deux moteurs devraient être jumelés à une boîte manuelle à six vitesses et une boîte automatique à convertisseur de couple à six vitesses.

Mahindra a également confirmé l’ajout d’un système AWD en option avec le XUV700. Le prochain XUV500 pourrait perdre la traction intégrale pour un prix plus compétitif, tout en offrant un style extérieur et intérieur différencié. Nous nous attendons également à ce que les options de moteur soient reportées du XUV700, même sous une forme légèrement désaccordée. S’il est lancé, le nouveau Mahindra XUV500 rivalisera avec des Tata Harrier, MG Hector, Kia Seltos et Hyundai Creta avec des prix légèrement supérieurs à ceux de la version actuelle.

.

