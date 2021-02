Mahershala Ali voulait-il jouer le rôle de Joel dans l’émission télévisée The Last of Us de HBO?

Mahershala Ali pourrait-il jouer Joel dans la prochaine adaptation de la série télévisée de HBO du jeu vidéo à succès Le dernier d’entre nous? Cela pourrait très bien être le cas selon un nouveau rapport de The Illuminerdi. La rumeur veut que l’acteur oscarisé se soit vu offrir le rôle principal de Joel, le survivant endurci qui sert de personnage jouable dans le jeu vidéo. Selon le rapport, Ali n’a pas encore signé. HBO n’a pas encore officiellement commenté les rumeurs.

Initialement sorti en 2013, Le dernier d’entre nous a été développé par Naughty Dog pour la console Sony PlayStation 3. Le jeu se déroule dans des États-Unis post-apocalyptiques des années après qu’un virus semblable à un zombie a ravagé le monde. Les joueurs prennent le contrôle de Joel, un passeur engagé pour escorter une adolescente nommée Ellie à travers le pays pour des raisons qui apparaissent clairement au fur et à mesure que l’histoire progresse. En plus des créatures avides de chair, Joel et Ellie doivent également combattre des pillards meurtriers pour survivre.

L’année dernière, il a été annoncé qu’une adaptation télévisée de Le dernier d’entre nous était en préparation chez HBO. Aux côtés du scénariste de jeu Neil Druckmann, Tchernobyl Le créateur Craig Mazin a été sollicité pour aider à l’écriture et à la production exécutive de la série. Carolyn Strauss, le président de Naughty Dog Evan Wells, Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions et le réalisateur Johan Renck se joignent au projet en tant que producteurs exécutifs. Kantemir Balagov devrait également diriger l’épisode pilote.

La télévision a reçu le feu vert il y a des mois, mais aucune décision de casting n’a encore été officiellement annoncée par HBO. Les fans ont depuis spéculé sur les différentes possibilités quant à savoir qui pourrait jouer Joel ainsi qu’Ellie. Le Trône de Fer La star Nikolaj Coster-Waldau était un nom populaire qui a souvent été un bon candidat pour Joel, bien qu’il n’y ait aucune indication qu’il ait jamais été en considération pour le rôle. Pendant ce temps, l’artiste numérique BossLogic a choisi Chris Evans dans le rôle de Joel dans une œuvre d’art de fan avec Mckenna Grace dans le rôle d’Ellie.

Un acteur accompli, Mahershala Ali a remporté l’Oscar du meilleur second rôle pour ses rôles dans les deux clair de lune et Livre vert. Sur le petit écran, il a également été nominé aux Primetime Emmy Awards pour son travail sur les émissions Château de cartes, Vrai détective, et Ramy. On se souvient également de lui pour ses rôles récurrents dans d’autres séries comme Le 4400, Luke Cage, et Course pour la Maison Blanche.

Ali ne finira peut-être pas par jouer Joel dans Le dernier d’entre nous, mais l’acteur a déjà un autre rôle majeur prévu. Il fera ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel dans un nouveau Lame film, reprenant le rôle joué par Wesley Snipes dans la trilogie de films précédente. Appelé Blade, le tueur de vampires, le nouveau film sera écrit par Gardiens l’écrivain Stacy Osei-Kuffour. Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour le film.

En attendant, le prochain rôle d’Ali peut être vu le mois prochain dans Invincible, La série dramatique animée de super-héros d’Amazon basée sur la bande dessinée du même nom de Robert Kirkman. Ali jouera le super-héros Titan dans le cadre d’une distribution d’ensemble qui comprend également Steven Yeun, JK Simmons, Mark Hamill, Sandra Oh, Seth Rogen, Zazie Beetz, Jon Hamm et Clancy Brown. Invincible sortira sur Amazon Prime Video le 26 mars 2021. Cette information nous vient de The Illuminerdi.

