Mahershala Ali vient de rejoindre le MCU – mais ce n’est pas son premier concert Marvel

Mahershala Ali est passé d’un acteur assidu à l’un des produits les plus en vogue du show business en quelques années seulement.

le clair de lune et Livre vert l’acteur est devenu un homme de premier plan dans certains des plus grands films des dernières années.

Le meilleur portrait de cela, cependant, pourrait être son implication dans l’univers cinématographique Marvel. Ali était déjà dans la série à succès Luke Cage, qui a lieu dans le MCU. Cependant, après avoir remporté son deuxième Oscar, il en a profité pour obtenir un rôle plus substantiel.

L’ascension de Mahershala Ali vers la gloire

Ali a fait ses débuts à l’écran dans la série à succès Traversée de la Jordanie en 2001. C’était le point de départ idéal pour une carrière de stars. Après la fin de son arc sur la série, il s’est dirigé vers plusieurs autres séries télévisées, de Matrice des menaces à Le 4400. Sa pause la plus importante, cependant, est arrivée L’Etrange histoire de Benjamin Button. À partir de là, les rôles sont devenus encore plus importants.

Ali est apparu dans des films à succès tels que Prédateurs et L’endroit au-delà des pins. Son nom commençait à se faire remarquer grâce à son travail sur les grands écrans comme sur les petits. En 2013, il a obtenu le rôle de Remy Danton dans la série tentpole de Netflix Château de cartes. C’était avec le film de 2016 clair de lune cela a tout changé, cependant.

En tant que mentor du protagoniste du film, Juan, Ali n’a eu qu’un peu de temps à l’écran, mais il a néanmoins mis le monde du théâtre en garde.

Il a été créé juste avant son rôle de soutien sur Luke Cage et plusieurs autres concerts de haut niveau. Il a suivi ce succès avec une autre performance oscarisée dans Livre vert et une saison très appréciée Vrai détective. Avec plus de pouvoir à sa disposition, Ali a élevé son statut chez Marvel en proposant un nouveau Lame film à Marvel, avec lui-même. Marvel a accepté.

Ali n’est pas le premier acteur à apparaître dans plusieurs propriétés Marvel en tant que personnages différents, mais il est le cas le plus en vue.

Mahershala Ali dans ‘Luke Cage’

Luke Cage joué le méchant principal de la série Luke Cage. Tournant à peu près au moment où Ali avait une montée en puissance significative, la série lui a permis de briller dans un rôle plus petit. Cornell Stokes, le seigneur du crime dont le règne de terreur sur Harlem a aidé à déchirer les rues, était un type de méchant différent de ceux que l’on voit généralement dans le MCU.

Tout au long de la série, King a permis à sa cupidité de déchirer les rues de Harlem jusqu’à ce que sa cousine, Mariah Dillard, lui casse une bouteille sur la tête et le jette par la fenêtre. Ali a été acclamé par la critique pour la série, qui a grandement bénéficié de sa puissance d’étoile montante.

Cependant, avec le règne de terreur de Cornell terminé, le MCU a raté l’occasion d’utiliser un acteur oscarisé à une plus grande capacité.

Maintenant avec Lame, ils peuvent enfin réaliser leur souhait.

Mahershala Ali dans ‘Blade’

Lame a un précédent devant le MCU. Wesley Snipes a joué le tueur de vampires Marvel dans une trilogie de films à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Cependant, alors que les films étaient des succès, ils étaient moins Homme de fer et plus Bram Stoker rencontre la matrice. Ali a parlé à l’Indian Express de s’inspirer de Snipes alors qu’il faisait du lobbying pour le rôle.

« [My desire to play Blade was] marié et inspiré par le travail de Wesley Snipes et ce qu’il avait fait. Et combien avait changé depuis son itération de Blade, et comment cela avait vraiment inauguré cette ère de Marvel et DC, un peu comme des bandes dessinées. Puisqu’ils avaient des conversations pour le ramener à la vie, je voulais juste être pris en considération parce que j’avais définitivement un lien, du moins dans mon esprit, avec Wesley Snipes qui retournait au lycée.

On sait peu de choses sur la direction que prendra la série. Cependant, en choisissant Ali comme rôle-titre, merveille pourrait se trouver dans une occasion unique de trouver un moyen de prendre le courage et la crasse de l’univers Netflix Marvel et de le rendre accessible comme son côté théâtral.

Quoi qu’il en soit, ils ont un double oscarisé derrière le rôle et une grande opportunité de faire quelque chose de différent de ce qu’ils ont jamais fait auparavant.