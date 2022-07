Mahershala Ali réagit à l’annonce de la sortie de Blade en 2023

Lame’L’arrivée de 2023 dans le MCU a été révélée samedi lors du panel SDCC de Marvel Studio, et Mahershala Ali s’est rendu sur son compte Instagram pour partager une simple réaction à l’annonce. Détails au-delà de l’été prochain Les Merveilles étaient assez clairsemés jusqu’à ce week-end, mais maintenant nous savons que Blade prendra le dernier créneau de 2023 et amènera pleinement le Daywalker dans le MCU après sa voix off dans la scène post-crédit de Éternels l’année dernière.

Ali a partagé une image sur son compte Instagram du Lame logo, commentant une goutte de sang et « 2023 » pour signifier la révélation de la nouvelle version. Bien qu’il y ait encore peu de détails disponibles sur le film, on pense que le tournage a commencé le 4 juillet, ce qui place le temps entre le tournage et la sortie dans le stade habituel du MCU.

FILM VIDÉO DU JOUR

Bien sûr, les rumeurs sur l’introduction de Blade dans le MCU sont constantes depuis plus d’un an maintenant depuis la première annonce que le chasseur de vampires ferait bientôt ses débuts dans l’univers Marvel. Suite à la taquinerie dans Éternelsqui liait Blade à Dane Whitman de Kit Harington, Black Knight et la lame d’ébène, il y a eu des suggestions selon lesquelles le personnage apparaîtrait dans le Chevalier de la lune série, qui n’a pas eu lieu, et aussi la Loup-garou de nuit spécial, dont on sait si peu de choses, pourrait encore s’avérer vrai. La vraie question est maintenant de savoir s’il y aura une introduction visuelle donnée avant la sortie du film ou si le public ira froid à une toute nouvelle itération du personnage précédemment décrit par Wesley Snipes dans trois films avant la naissance du MCU.





Lame Sera PG-13 lors de ses débuts en MCU

Image via Regal

Malgré de nombreuses spéculations sur la façon dont des personnages plus sombres comme Blade seraient traités dans leurs itérations MCU, il n’a pas fallu longtemps pour établir que Blade n’arriverait pas dans un bain de sang classé R à ses débuts, mais selon la star précédente Snipes, cela ne ça ne change rien au personnage. Il a précédemment commenté :

« Je pense que ce genre d’histoires se prête à un large éventail de dialogues et de situations. À la fois adultes et jeunes adultes. Je ne sais pas, il semble que la cote R et la base PG-13 glissent maintenant parce qu’il semble que maintenant les enfants de 13 ans peuvent parler mieux que les adultes. Tant que c’est vrai et organique par rapport au sujet, à l’intrigue et au monde qui est créé. S’il y a de la cohérence, je pense que c’est bien [to be PG-13]. »

Naturellement, de nombreux fans ne seront pas d’accord avec l’opinion de Snipes et la décision de Lame s’asseoir dans le MCU familial régulier et non à l’extérieur comme Dead Pool 3 sera. Cependant, avec Disney semblant se rendre compte qu’ils ne peuvent pas livrer pleinement le travail de Marvel Comics tout en s’en tenant strictement à une sortie axée sur la famille, il n’y a aucun moyen de dire combien de temps il faudra avant que certains des personnages les plus matures de Marvel ne fassent des apparitions dans une manière qui appelle une notation également plus mature.