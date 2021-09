Mahershala Ali fait équipe avec Julia Roberts dans le thriller Netflix Laissez le monde derrière

Mahershala Ali a signé pour jouer aux côtés de l’icône hollywoodienne Julia Roberts dans Monsieur Robot le thriller du créateur Sam Esmail, Laisse le monde derrière. Roberts et Esmail produisent le film pour Netflix. Basé sur le roman acclamé de 2020 de Rumaan Alam du même nom, Laisse le monde derrière aborde les problèmes entourant la race, la parentalité et la paranoïa. Avant l’arrivée de Mahershala Ali, Denzel Washington envisageait le rôle, mais il a dû abandonner pour des raisons non divulguées. Avec Laisse le monde derrière étant actuellement au stade de la scénarisation, on ne sait pas grand-chose de l’intrigue du film, mais vous pouvez consulter le synopsis du roman ci-dessous.

« Amanda et Clay se dirigent vers un coin reculé de Long Island en attendant des vacances : un répit tranquille de la vie à New York, du temps de qualité avec leur fils et leur fille adolescents et un avant-goût de la bonne vie dans la maison luxueuse qu’ils ont loué pour la semaine. Mais un coup tard dans la nuit à la porte brise le charme. Ruth et GH sont un couple noir plus âgé – c’est leur maison, et ils sont arrivés en panique. Ils apportent la nouvelle qu’une panne soudaine a balayé la ville. Mais dans cette zone rurale – avec la télévision et Internet maintenant en panne, et aucun service de téléphone portable – il est difficile de savoir quoi croire. «

C’est une prémisse intrigante, sans aucun doute. Mahershala Ali est réglé pour jouer GH pendant Julia Robert jouera Amanda. D’autres annonces de casting seront faites prochainement. Même si Quitter le monde Behind n’a pas de date de sortie pour le moment, il devrait commencer la production plus tard cette année. Ali sera fortement impliqué dans son projet passion, Lame, qui commence le tournage en juillet 2022. Et Laisse le monde derrière être un thriller discret ne devrait pas prendre trop de temps pour l’un ou l’autre des rôles principaux.

Laisse le monde derrière a été publié en octobre 2020 et a été finaliste du National Book Award 2020 pour la fiction. Le roman figurait sur de nombreuses listes des « meilleurs livres de l’année » à la fin de 2020. Il figurait également parmi les favoris de l’été de Barack Obama. De plus, les parties intéressées étaient prêtes à débourser beaucoup d’argent pour obtenir les droits d’adaptation cinématographique de Laisse le monde derrière, avant même la publication du roman. Après une guerre d’enchères acharnée entre les grands studios de cinéma et les services de streaming, c’est Netflix qui a reparti avec les droits.

Sam Esmail est rapidement venu à bord pour écrire et réaliser le film. Il produit également le film avec Chad Hamilton sous la bannière Esmail Corp. Esmail est à l’origine de certaines émissions de télévision uniques et tout à fait passionnantes comme Monsieur Robot et Retour à la maison. Esmail est actuellement impliqué dans plus d’une douzaine de projets, mais Laisse le monde derrière devrait être sa prochaine entreprise de réalisateur. Quant à Mahershala Ali, il sera prochainement vu dans Apple TV+ science-fiction Chant du cygne du réalisateur irlandais Benjamin Cleary. Le double lauréat d’un Oscar apportera également l’anti-héros préféré des fans au MCU. Bassam Tariq (Moghol Mowgli) dirigera Lame d’après un scénario de Stacy Osei-Kuffour (Veilleurs). Lame, aux côtés de Les quatre Fantastiques, fait partie de l’ardoise Phase 5 de Marvel, et les deux devraient sortir en 2024. Cette nouvelle nous vient de Deadline.