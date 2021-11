Mahershala Ali est «excité de se lancer» en tant que Blade dans le MCU

CBF Livre Collage créatif - julie adore

Coupez, collez, créez ! Julie Adore, auteure du livre Doodling créatif, partage avec vous une technique qui lui a permis de se lancer et d'évoluer en tant qu'artiste. Selon elle, le collage est LA technique la plus abordable pour libérer sa créativité ! Il est tellement simple d'assembler des images toutes faites, de jouer avec les formes, les couleurs, les textures et d'imaginer des compositions. - Équipez-vous de ciseaux et d'un tube de colle, et lancez-vous sans stress grâce aux exercices faciles et ludiques. - Suivez des pas à pas pour apprendre à dessiner de petits personnages qui rendront vos collages plus élaborés. - Découpez des papiers inédits dans les pages goodies. Faites-vous plaisir, expérimentez, soyez curieux et inspirés, ne vous jugez pas. Il n'y a pas d'erreurs, il n'y a que des expériences. Installée en France, Julie Adore est une artiste russe autodidacte et touche-à-tout. Elle crée des univers fleuris et poétiques, peuplés de petites bonnes femmes et d'autres créatures pleines de bonne humeur. Retrouvez-la sur Instagram @julieadore