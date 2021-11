Mahershala Ali dit que Blade se « rapproche » de la production

Kave Home Tellkar - Fauteuil design rond en métal et rotin

Dans la vie, il y a des moments où l'on franchit des caps. Et étrangement, on se rapproche de nos parents : lorsqu'on se dit que les groupes rock des années 80 n'étaient pas si mauvais… Qu'on se met à aimer le café, le rouge ou l'eau pétillante… Le rotin fait partie de nos envies de passage à l'âge adulte. Eh oui, on s'est longtemps moqué de l'intérieur vintage ultra ringard de la maison de nos parents sur les photos de famille ! Et pourtant aujourd'hui, le rotin nous parait irrésistible, comme en témoigne ce fauteuil design Tellkar. Revisité à la sauce contemporaine, rehaussé d'un piétement en métal blanc et accessoirisé d'un coussin en tissu beige, ce fauteuil en métal et rotin Tellkar viendra apporter sa petite touche de nature et de retro dans votre intérieur… Et vous réconciliera avec les goûts parents pour de bon ! Un meuble pour les adultes qui s'assument !