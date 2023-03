Mahershala Ali a failli jouer Joel dans la série The Last of Us

L’acteur Jeffrey Piercequi a participé à la fois au jeu et à la série »The Last of Us » en tant que Tommy, a révélé que Pierre Pascal Il n’était pas le seul acteur que HBO considérait pour le rôle de Joel, puisqu’au début on pensait que l’acteur Mahershala Ali jouera le personnage.

Dans une interview, Pierce a déclaré qu’Ali était l’un des acteurs qui avait rencontré HBO pour discuter du rôle principal. « Je pense qu’au départ, ils avaient parlé à Mahershala Ali de jouer Joel », a-t-il déclaré.

Ali et Pascal avaient déjà collaboré avec HBO sur des séries populaires telles que »True Detective » et »Game of Thrones », respectivement, donc les deux acteurs étaient présents dans les plans de la série de jeux vidéo créée par Le chien méchant.

Ça pourrait aussi vous intéresser : The Last of Us : Pedro Pascal dit que la deuxième saison pourrait être enregistrée en 2023

Bien que pour de nombreux téléspectateurs, le choix de Pascal en tant que Joël était le bon, ces fans d’Ali pourront bientôt voir l’acteur sur grand écran, puisqu’actuellement Studios Marvel travaille sur la production du film de redémarrage »Blade », où Ali jouera le rôle principal et dont le tournage commencera au printemps 2023.

« The Last of Us » de HBO a été un énorme succès, la société de production renouvelant la série pour une deuxième saison peu de temps après sa première. Dans un communiqué, le co-créateur du jeu vidéo et de la série, Neil Druckmana exprimé sa gratitude aux fans pour l’excellent accueil réservé à l’émission sur HBO et HBO Max.

« Je suis honoré et franchement bouleversé que tant de personnes se soient connectées et se soient connectées à notre récit du voyage de Joel et Ellie », a déclaré Druckmann. « La collaboration avec Craig Mazin, notre incroyable distribution et notre équipe, et HBO a dépassé mes attentes déjà élevées. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : La nouvelle série Netflix qui met en vedette Arnold Schwarzenegger

La deuxième saison de »The Last of Us » cherchera à adapter l’histoire de »The Last of Us Part II », qui nous montre les personnages des années plus tard avec Ellie de quelques années son aînée. Même de nombreux fans ont émis l’hypothèse que l’épisode 6 de la saison en cours a déjà introduit un personnage qui sera important dans »The Last of Us Part II », donc HBO a déjà prévu de continuer l’histoire avec une nouvelle saison.

»The Last of Us » continue de diffuser de nouveaux épisodes sur HBO et HBO Max tous les dimanches.