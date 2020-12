Magnite, le petit gros SUV, arrive en 2021

Elle est petite mais c’est une grosse voiture pour la catégorie. C’est la Nissan Magnite, qui est déjà une réalité pour les Indiens. Le nouveau SUV d’entrée de gamme de la marque japonaise est en vente dans le pays, avec un prix initial de 499 mille roupies, soit l’équivalent de 35,2 mille R €. Pour la version la plus chère avec moteur turbo 1.0 et échange CVT, 945 mille roupies ou 66,6 mille R € en conversion directe sont demandées. Ainsi, le novice est en dessous des Kicks, qui commencent à 67 000 R €.

Le Magnite devrait remplacer la trappe de mars, qui a été abandonnée en septembre de cette année. Le constructeur automobile donnera la priorité au segment des SUV au Brésil, tout en profitant de l’accord avec le Mexique pour apporter la nouvelle génération de berline Versa, lancée en octobre. Positionné en dessous de Kicks, Magnite devrait avoir des prix compris entre 60 000 R € et 70 000 R €.

Développé en Inde, Magnite utilise la plateforme CMF-A +, une version développée du châssis Renault Kwid. Mais malgré la relation, le nouveau SUV est bien plus grand que la trappe d’entrée de la marque française. Ils mesurent 3,99 mètres de long, 1,76 m de large et 1,57 m de haut. L’empattement mesure 2,50 m et le coffre a une capacité de 336 litres.

À titre de comparaison, le Kwid mesure 3,69 m de long, 1,58 m de large et 1,50 m de haut. Son empattement mesure 2,42 m et le coffre d’une capacité de 300 litres. Autrement dit, il est raisonnablement plus petit.

En Inde, Magnite est disponible en quatre versions (XE, XL, XV et Premium) et avec deux options de moteur et de transmission. Le 3 cylindres à aspiration 1.0 à essence développe 72 chevaux et 9,7 mkgf de couple. Le 1.0 turbo produit 100 ch et jusqu’à 16,3 mkgf – lorsqu’il est combiné avec la transmission manuelle à cinq vitesses. Avec la boîte de vitesses automatique CVT, le couple maximal est de 15,4 mkgf.

Les deux moteurs peuvent utiliser une transmission manuelle ou automatique, ce qui élargit la gamme d’options. Au Brésil, il est encore trop tôt pour cette définition. C’est quelque chose que les dirigeants de marques japonaises devraient faire tout au long de 2021, car Magnite devrait faire ses débuts ici en 2022.

Ici, le nouveau SUV de Nissan devrait être équipé du moteur turbo 1.0 SCe tant attendu de Renault. En outre, selon le site Web Autos Segredos, le Magnite national peut changer de base et utiliser l’architecture CMF-B, qui servira les nouvelles générations de Logan et Sandero. Ce serait similaire à ce que Renault a fait avec Captur, qui dérive de Clio en Europe, et de Duster au Brésil.

De retour à Magnite depuis l’Inde, le SUV arrive avec un rapport coût / bénéfice intéressant. La cabine est simple, mais elle offre un bon espace et apporte des fonctionnalités modernes. La version Premium, par exemple, est livrée en standard avec un multimédia de 8 pouces sur le tableau de bord, un tableau de bord sur un écran TFT de 7 pouces et une clé en face-à-face avec démarrage du moteur par bouton.

Dans la section sécurité, il y a des airbags frontaux et ABS avec EBD, un contrôle de traction, un assistant de démarrage en montée, un moniteur de pression des pneus, Isofix et un contrôle dynamique du véhicule. Le Magnite peut également avoir la caméra Kicks 360º. Et parmi les options, il y a un système de charge par induction pour smartphones et haut-parleurs premium de JBL.