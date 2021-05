Magnifique et vicieux: Disney atteint le point idéal de l’action en direct avec Cruella

Cruella, qui sortira la semaine prochaine le 28 mai, est une explosion créative de mode, de famille et d’attitude.

C’est une pièce de cinéma nette, flashy et amusante. Alors que le royaume des films d’action en direct de Disney a fait face à des critiques mitigées à ce jour, les studios Walt Disney trouvent leurs racines avec les dernières Cruella. Classement exceptionnellement élevé sur ma liste de favoris de films d’action en direct de Disney, voici quelques-unes des raisons pour lesquelles.

Le film se déroule dans les années 1970 à Londres et une esthétique charmante (favorisée par une bande-son adaptée) m’a capturé très tôt et m’a suivi tout au long. Emma Stone se transforme en acteur à l’écran juste sous vos yeux. D’Estella à Cruella, Stone gère parfaitement la transition artistique. Peut-être que le personnage d’Estella était ce que j’attendais d’un personnage typique d’Emma Stone – un étranger léger, artistique et avec une séquence loufoque – mais Cruella m’a épaté. Vous n’avez jamais vu Emma Stone dans un rôle comme celui-ci auparavant, et franchement, elle est fabuleuse. Toutes les inquiétudes que j’avais concernant le rôle de Stone dans le rôle titre étaient totalement infondées.

Le personnage de Cruella est renforcé par la baronne délicieusement méchante d’Emma Thompson. J’ai été ravi de voir la baronne passer autant de temps à l’écran – le film se concentre sur Cruella et la baronne d’une manière qui les fait briller les unes à côté des autres, sans jouer l’un contre l’autre. (C’est une sorte de justice poétique pour ces types narcissiques, qui est suffisamment intelligente et subtile pour impressionner un public analytique. Une victoire digne des scénaristes du film.)

L’histoire elle-même est forte et tient sa place dans ce qui aurait pu autrement être une toile de fond sans substance de paillettes, de glamour et de haute couture. En plus de mon incertitude initiale concernant le casting de Stone, une autre préoccupation que j’avais en regardant les différentes bandes-annonces et avant-premières était que l’histoire et le développement des personnages pourraient se perdre au profit de costumes à couper le souffle et de décors extravagants. Mais non, le film n’est pas sans une belle histoire et évidemment de superbes costumes. Gagnant-gagnant.

De cette façon, CruellaLe marketing est également un succès parce que les aperçus que vous avez pu voir à ce jour ne donnent pas trop. Je critique souvent la surexposition prématurée des films à venir – c’est comme si les studios étaient désespérés et essayaient trop fort d’attirer un public en partageant excessivement. Cela me dissuade souvent de voir le film parce que j’ai l’impression d’avoir déjà tout vu dans le nombre apparemment infini de bandes-annonces et de promotions. Ce n’est pas le cas ici. Cruella a tellement plus à offrir que ce que vous avez déjà vu ou auquel vous pourriez vous attendre. Attends.

Cela dit, Cruella ne serait pas Cruella sans la mode, les chiens, la conduite erratique, Horace, Jasper et la quantité appropriée de «dahling!». Ce film ne déçoit pas non plus face à ces attentes. En fait, dans un autre chapeau pour les écrivains, tout en étant tellement absorbés par la nouvelle histoire qu’ils racontaient, c’était comme un régal spécial de repérer de tels hommages au tristement célèbre méchant lorsqu’ils se présentaient. J’avais oublié de m’attendre à des références traditionnelles parce que j’étais tellement intéressé par le nouveau conte qui se déroulait devant moi. Néanmoins, Paul Walter Hauser et Joel Fry sont excellents car les hommes de main de Cruella et Fry en particulier ajoutent une nouvelle dimension intrigante à Jasper. Tous les animaux du film ont des rôles principaux, ce qui ajoute une forte dose de plaisir en famille au film. (Vous allez tomber amoureux de Wink, croyez-moi.) Mon moment préféré de la vieille école Disney était dans une scène où Horace fait un commentaire sur les chiens ressemblant à leurs propriétaires. Si vous vous souvenez de l’animation de Disney 101 Dalmations, vous aussi, vous apprécierez peut-être ce clin d’œil au film de 1961.

Comme Boucle d’or, Cruella est juste. La quantité parfaite d’histoires intrigantes agrémentées d’une mode époustouflante, de personnages adorables et de rebondissements imprévus. La cerise sur le gâteau, c’est qu’il est parsemé de traits classiques et d’hommages que nous connaissons et aimons. Disney Studios a trouvé (certains diront finalement) le bon équilibre en respectant l’ancien et en investissant pleinement dans le nouveau. Là où peu de risques ont été pris dans les précédents films d’action en direct de Disney, Cruella repousse les limites et prend miraculeusement tous les bons risques. Dans une scène, la baronne décrit sa combinaison préférée comme «magnifique et vicieuse» – Cruella est juste cela, et je vous encourage à le voir par vous-même le 28 mai.

Cruella fera ses débuts sur Disney + avec un accès en première et dans les salles vendredi prochain.