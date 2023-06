« Magical Weeks » de Netflix : de quoi s’agit-il et quel est son casting ?

Drawer T te de lit en velours 150 cm bleu marine

Dormeurs, dormeuses, ce message s'adresse vous : si pour vous la chambre (et le lit plus particuli rement) repr sente un lieu sacr vou la sieste et la Netflix attitude, alors vous vous devez de chouchouter ce petit coin de paradis comme il se doit ! Bonne nouvelle, la t te de lit en velours 150 cm Otello remplit parfaitement cette mission !Disponible en plusieurs couleurs : vieux rose et bleu canard, la t te de lit Otello brille par son rev tement en velours capitonn , typique du style vintage chic ! Compos e d'une structure en bois de pin et contreplaqu , elle est garnie de deux couches de mousse : une premi re de densit 50kg/m3, ainsi qu'une couche sup rieure de densit 12kg/m3.Ses 150 cm de longueur lui permettent de rehausser parfaitement un lit de 140 cm. Et pour les lits de 160, elle existe galement en version 170 cm.Dernier point important : si le velours de vous tente pas trop, la t te de lit Otello existe galement en version tissu.