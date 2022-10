Magic: The Gathering aura de nouvelles nouvelles cartes Final Fantasy et Assassin’s Creed

L’entreprise Sorciers de la côte vient de révéler qu’il collaborera avec deux franchises de jeux vidéo pour le prochain »Magic : The Gathering : Univers au-delà ». Le président Cynthia-Williamsa annoncé les nouvelles cartes thématiques de »final Fantasy » O ‘‘Assassin’s Creed » lors de l’événement Investor Day de Hasbro.

Williams a révélé quelques détails sur la collaboration, bien qu’il ait noté que cette année marque le 35e anniversaire de »Final Fantasy » et les 15 ans de »Assassin’s Creed ». Cela coïncide avec la sortie de »Magic: The Gathering », car il vient de commencer les célébrations de son 30e anniversaire, qui se poursuivront jusqu’en 2023. Cependant, ces nouvelles cartes, qui font partie de ses »Universes Beyond », ne seront pas disponible jusqu’en 2024.

Wizards of the Coast a révélé une multitude de plans pour Magic: The Gathering et Dungeons & Dragons en 2023. Certains d’entre eux incluent trois numéros à venir dans leur série Universes Beyond, qui sortira probablement avant les éditions de »Final Fantasy » et »Assassin’s Creed ».

Le jeu de cartes aura une collaboration avec » Warhammer 40K », qui comprendra quatre decks de commandant mettant en vedette les factions Tyranides, Forces de l’Empire, Nécrons et Chaos Marines. Les fans de magie apprécieront également d’incroyables collaborations avec »Le Seigneur des Anneaux » et »Docteur Who », tous deux prévus pour une sortie en magasin en 2023.

D’autre part, la franchise Assassin’s Creed a fait l’objet d’une multitude de nouvelles annonces lors de l’événement. Ubisoft Attaquant tenu en septembre. Cela inclut le nouveau titre »Assassin’s Creed Mirage » qui a déjà été confirmé pour suivre Basim dans la ville de Bagdad. Ont également été annoncés les mystérieux »Project Red », »Project Hexe » et »Project Jade », qui seront de nouveaux jeux qui feront partie de »Nexus », son nouveau système de catalogue de jeux.

De même, « Final Fantasy » verra bientôt la première de nouveaux épisodes, le plus notable étant « Final Fantasy VII : Renaissance » O »Réunion du noyau de crise », ce dernier ayant sa première le 13 décembre. Le jeu sera un remake d’un titre de 2007, où nous contrôlons Zack Fair, un personnage important dans l’histoire de Cloud Strife, protagoniste de »Final Fantasy VII ».

Il faudra attendre 2024 pour voir les nouvelles cartes »Magic: The Gathering » basées sur »Final Fantasy » et »Assasin’s Creed ».