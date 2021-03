Magic: The Gathering Arena peut maintenant être téléchargé sur tous les mobiles

Vous pouvez maintenant télécharger Magic: The Gathering Arena sur n’importe quel terminal Android.

Le nouveau jeu mobile du développeur Wizards of the Coast, Magic: l’arène de rassemblement Il est désormais disponible pour tous les terminaux Android après avoir quitté sa version bêta.

Magic: The Gathering Arena maintenant disponible pour tout le monde

Magic: The Gathering Arena est l’un des jeux de rôle les plus populaires qui utilise des cartes à collectionner pour améliorer ses personnages et depuis 2019, son développeur a décidé de le porter sur toutes sortes de plates-formes numériques, atteignant d’abord Windows, puis MacOS et vient maintenant sa version mobile, dans lequel ils travaillaient depuis 2018.

Ce nouveau jeu de cartes pour terminaux mobiles a été lancé en accès anticipé sur Android en janvier dernier, devant répondre à certaines exigences et disposer d’un appareil compatible pour y jouer, mais maintenant ses créateurs l’ont déjà confirmé depuis le compte officiel du jeu sur Twitter que ce titre est désormais disponible pour tous les utilisateurs du Google Play Store.

Comment jouer à Magic: The Gathering Arena

Si vous n’avez jamais joué à ce titre, ne vous inquiétez pas car il incorpore un tutoriel qui expliquera pas à pas les mécanismes du jeu et, en plus, cela vous permettra de pratiquer en jeux occasionnels contre l’intelligence artificielle afin que vous puissiez améliorer vos compétences.

Les mécanismes de ce jeu sont vraiment simples: les joueurs utilisent decks avec des cartes qui génèrent cinq couleurs distinctes de mana et utilisez des cartes qui consomment ce mana pour lancer des sorts, invoquer des créatures et exécuter des capacités spéciales. L’objectif du jeu est réduire la santé de l’adversaire à zéro avant qu’ils ne vous fassent la même chose avant.

De plus, en jouant, vous pouvez obtenir récompenses quotidiennes, participer à des événements spéciaux pour obtenir différents prix et ainsi obtenir plus de cartes pour créez vos propres decks, pouvoir utiliser le plus approprié dans chaque bataille.

Magic: The Gathering Arena est un jeu totalement gratuit qui, comme d’habitude, a des achats intégrés jusqu’à 49,99 euros et dont lien de téléchargement direct depuis Google Play Store, nous vous laissons en dessous de ces lignes.

