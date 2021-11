Magic Johnson Docuseries va raconter l’histoire de la légende de la NBA sur Apple TV+

Dans les années 1980, la NBA était dominée par les Lakers de Los Angeles et les Celtics de Boston. Ces deux équipes ont dominé la ligue pendant la majeure partie de la décennie. Au cours des affrontements entre ces équipes, les matchs avaient tendance à être concentrés sur Larry Bird des Celtics et Earvin « Magic » Johnson des Lakers, qui sont tous deux, à juste titre, inscrits au National Basketball Hall of Fame à Springfield, MA .

Maintenant, la nouvelle est venue qu’Apple a débarqué une nouvelle docuserie axée sur la vie de Johnson magique. Série en quatre parties, l’émission suivra les débuts de Johnson à Lansing, dans le Michigan, pour devenir une superstar avec les Lakers, avec qui il a remporté cinq championnats NBA. La série se concentrera également sur la séropositivité de Johnson et sur la façon dont la séropositivité l’a aidé à devenir entrepreneur et activiste. La nouvelle des docuseries est arrivée juste avant le 30e anniversaire de l’annonce, le 7 novembre, de sa séropositivité.

Apple a qualifié cette docuserie de regard sans précédent sur le Temple de la renommée de la NBA. Ils déclarent que la série comportera des images et des interviews inédites de Magic Johnson ainsi que d’hommes d’affaires et de politiciens qui ont eu des relations avec l’ancienne star de la NBA. Des membres de son entourage fourniront également des interviews pour la série. Dirk Westervelt (Ford contre Ferrari) sert de rédactrice en chef du document, tandis que Rachel Morrison (Panthère noire) servira de directeur de la photographie. Le spectacle est produit en association avec H. Wood Media et Delirio Films.

Magic Johnson est membre du Temple de la renommée de la NBA et cinq fois champion de la NBA avec ses Lakers. Il a également été membre de la « Dream Team » de 1992 aux Jeux olympiques d’été qui est resté invaincu en remportant la médaille d’or cette année-là. Bien qu’il ait pris sa retraite immédiatement après avoir appris sa séropositivité en 1991, Johnson n’a jamais vraiment quitté le jeu, faisant plusieurs retours de courte durée en tant que joueur et passant du temps en tant que commentateur et cadre.

Mais c’est vraiment sa rivalité avec Larry Bird des Celtics pour laquelle il est connu pendant ses années de jeu. Johnson et Bird ont d’abord été liés en tant que rivaux après que l’équipe de l’État du Michigan de Johnson a battu l’équipe de l’État de l’Indiana de Bird lors de la finale de la NCAA en 1979. La rivalité s’est poursuivie dans la NBA et a atteint son apogée lorsque Boston et Los Angeles se sont rencontrés dans trois des quatre finales de la NBA de 1984 à 1987. Johnson a affirmé que pour lui, la saison régulière de 82 matchs était composée de 80 matchs normaux, et deux Jeux Lakers-Celtics. De même, Bird a admis que le score quotidien de Johnson était la première chose qu’il vérifiait le matin.

La rivalité était également importante car elle a attiré l’attention nationale sur la NBA défaillante. Avant l’arrivée de Johnson et Bird, la NBA avait traversé une décennie de baisse d’intérêt et de faibles cotes d’écoute. Avec les deux futurs Hall of Famers, la ligue a gagné toute une génération de nouveaux fans, attirant à la fois les adeptes traditionalistes du jeu Bird’s dirt Court Indiana et ceux qui apprécient le flair du parc public de Johnson. Selon le journaliste sportif Larry Schwartz d’ESPN, Johnson et Bird ont sauvé la NBA de la faillite.

Malgré leur rivalité sur le terrain, Johnson et Bird sont devenus des amis proches lors du tournage d’une publicité de chaussures Converse de 1984 qui les dépeignait comme des ennemis. Johnson est apparu à la cérémonie de retraite de Bird en 1992 et a décrit Bird comme un « ami pour toujours » ; lors de la cérémonie du Temple de la renommée de Johnson, Bird a officiellement intronisé son ancien rival. La série Magic rejoint une liste de docu Apple qui comprend également État des garçons, Le métro de velours et le Histoire de Beastie Boys, entre autres. Cette nouvelle vient du Hollywood Reporter.

Sujets : NBA