Magi Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que nous savons jusqu’à présent

– Publicité –



La plupart des gens associent Aladdin à la célèbre interprétation de la princesse arabe par la Walt Disney Company. Cependant, les origines du personnage remontent encore aux contes populaires du XVIe siècle qui ont inspiré de nombreux créateurs à travers le temps. Les histoires sur le garçon, son génie et leurs aventures ont fait l’objet de mangas et d’animes. Le « Magi » est peut-être le plus réussi d’entre eux. la franchise. Aladdin rencontre un génie magique dans l’histoire, qui est similaire aux autres versions. L’histoire a Aladdin rejoint par ses amis Morgiana et Alibaba. Ces deux personnages sont également inspirés de contes anciens.

Basé sur le manga du même nom de Shinobu Ahtaka, une série télévisée « Magi » est sortie en 2012. Elle a été diffusée jusqu’en 2014. Bien que « Magi: Adventure of Sinbad » ait produit un spin-off, les fans avaient hâte de voir l’histoire originale. Sept ans, c’est trop long pour attendre un autre versement. Mais tout espoir n’est peut-être pas perdu.

Quand sortira la saison 3 de Magi ?

La troisième saison de « Magi », qui sera diffusée en 2021 et 2022, devrait arriver dans le futur. Cependant, il peut arriver tôt ou tard. La saison 3 pourrait sortir dès ce mois d’octobre. Bien qu’il ait pu subir des revers en raison de la pandémie de COVID-19, il n’est pas encore clair si des événements réels entraîneront d’autres retards. Il est bon de savoir que « Magi » sera bientôt de retour sur les écrans, d’autant plus que de nombreux fans d’anime sur Reddit pensaient que les aventures de la franchise à l’écran se terminaient avec la fin de « Magi: Adventure of Sinbad ».

Le caractère ambitieux de la production peut également être responsable du retard. La saison 3 est plus chère que son prédécesseur, les créateurs prennent donc plus de temps pour assurer le succès de la série.

Distribution et personnages attendus

Les personnages de Magi sont plus intéressants en raison des voix qu’ils utilisent. Kaori Ichihara, la voix d’Aladdin, est très appréciée des fans d’anime. C’est une comédienne de doublage bien connue qui a travaillé dans des films tels que « Miss Kobayashi’s Dragon Maid », « Black Clover » et « Combattants Will Be Dispatched ». Alibaba Yuki Kaji, un autre personnage important, a réalisé un travail vocal incroyable. Haruka Tomatsu a travaillé comme doubleur pour Morgiana.

C’est une artiste d’anime populaire qui a fait un excellent travail dans des émissions célèbres comme « Horimiya » et « Peach Boy Riverside ». Le casting original de ces personnages devrait se poursuivre dans la série, mais il n’y a pas de commentaires officiels sur le casting de Magi Season Three.

Terrain attendu

Magi Season Three ramènera l’excitation et les sensations fortes des saisons précédentes. La dernière saison a été remplie de guerres et a présenté la société comme une institution qui a donné au spectacle une sensation complètement nouvelle. Le public s’attend à plus de sensations fortes après la fin de la saison précédente. Magi, la série animée qui l’a inspirée, provient à l’origine de 1001 Arabian Nights. Les mages de cette saison proviendront également du même matériel source.