Maggie Lindemann: «Me décrire en quatre mots? Partout »| Ma vie en 20

Maggie Lindemann s’assoit pour Ma vie en 20.

Connue pour son son alt-pop plus sombre et son énorme nombre de médias sociaux (actuellement 4,3 millions sur Instagram – c’est à peu près la population de la Croatie), Maggie Lindemann, 20 ans, s’est occupée en 2020.

Après avoir sorti une série de singles, Maggie termine l’année avec son meilleur à ce jour, « Loner », qui figure sur son prochain EP, Paranoïa, dont la sortie est prévue le 22 janvier.

«La solitude consiste à se sentir seule même lorsqu’il y a des gens autour», explique-t-elle. «Il s’agit de l’accepter et d’être à l’aise dans votre solitude et de vous donner la permission de vous sentir triste si c’est ce que vous ressentez. Tout le monde a ces moments, surtout cette année et surtout pendant les vacances – ça va, tu n’es pas seul.

En plus de l’EP, Maggie fera également ses débuts d’actrice dans le prochain film de Machine Gun Kelly, Chutes élevées, également attendu en janvier.

Nous avons rencontré Maggie et avons tout découvert sur ses peurs d’enfance, ses chansons préférées de tous les temps et ses (incroyables) invités de rêve à un dîner dans notre série Ma vie en 20.

20) Décrivez 2020 en un mot.

Imprévisible.

19) Quel a été votre album préféré de 2019?

C’est dur! Immunité par Clairo ou Zuu par Denzel Curry.

18) Quelle a été la chose la plus importante dans votre vie quand vous aviez 18 ans?

Signature de mon contrat d’enregistrement et enfin être légal lol.

17) Qui était votre coup de cœur à 17 ans?

Oof je ne pourrais même pas vous dire ça, je ne m’en souviens pas.

16) Qu’as-tu fait pour ton doux 16e?

Rien, ma famille ne croyait pas aux 16 ans.

15) Qu’est-ce que tu détestais à 15 ans que tu aimes maintenant?

Ma vie.

14) Quelle émission de télévision étiez-vous obsédée par à 14 ans?

histoire d’horreur américaine saison 1, parce que j’étais obsédé par Tate et Full Metal Alchemist parce que mon frère l’a regardé avec moi.

13) 13 est malchanceux pour certains. Quelle est la chose la plus malchanceuse qui vous soit arrivée et comment l’avez-vous stylée?

J’avais une série de malchance autour d’Halloween l’année dernière où j’ai continué à avoir de la malchance. Mon vol a été annulé pour un festival où je jouais, mon Uber est tombé en panne sur le chemin d’une session, j’ai perdu mes clés de ma maison, c’était tout de petits trucs mais tout ça s’est empilé en quelques jours . Bien sûr, des choses pires peuvent arriver, mais pendant ces quelques jours, c’était comme si c’était une chose après l’autre.

12) Si vous pouviez vivre la vie de n’importe qui pendant 12 heures, qui seriez-vous?

Probablement comme Post Malone – idk il semble s’amuser, ou Gwen Stefani dans les années 90!

11) Qui était votre meilleur ami quand vous aviez 11 ans?

Quand j’avais 11 ans? Quelle note est-ce, 6e? Je ne pourrais vraiment pas vous donner cette information. Je pense que cette fille nommée Blair était toujours ma meilleure amie à l’époque. Elle était cool, on ne parle plus.



10) Où pensez-vous que vous serez dans dix ans?

Oh mon Dieu, je n’en ai aucune idée, j’espère que je suis heureux. Et j’espère que je m’amuse encore.

9) Quelle était votre plus grande peur quand vous aviez 9 ans?

Le noir et moi étions terrifiés d’être kidnappés, probablement dans des films d’horreur haha!

8) Quel emploi vouliez-vous quand vous aviez 8 ans?

Je pense que quand j’avais 8 ans, je voulais toujours être vétérinaire ou peut-être que ma phase de tatoueur avait commencé.

7) Lequel des sept péchés capitaux êtes-vous le plus coupable?

Probablement l’envie ou la colère, j’ai beaucoup de colère accumulée dont je dois me débarrasser et je suis super compétitif, donc je deviens facilement envieux.

6) Vous pouvez inviter six personnes à votre dîner de rêve (mort ou vivant), qui inviteriez-vous?

Helena Bonham Carter, Amy Winehouse, Heath Ledger, Seth Rogen, Michael Cera et Aubrey Plaza. Je pense que ce serait intéressant.

5) Nommez cinq choses sans lesquelles vous ne pouvez pas vivre.

Mes amis, ma famille, la musique, les lunettes et mes cils.

4) Décrivez-vous en quatre mots.

Partout.

3) Vos trois meilleures chansons de tous les temps.

Larmes pour les peurs – «Tout le monde veut gouverner le monde», dites n’importe quoi – «Wow! Je peux avoir des relations sexuelles aussi »et dormir avec des sirènes -« Si je suis James Dean, vous êtes Audrey Hepburn ».

2) Pouvez-vous aimer deux personnes en même temps?

Oui, je pense.

1) Quel est votre seul véritable amour?

Jeux vidéos.

