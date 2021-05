Magazine officiel PlayStation UK Canned, PLAY Branding ressuscité

Le seul magazine officiel restant en Grande-Bretagne a éteint les lumières, car le magazine officiel PlayStation UK n’existe plus. La dernière incarnation de la publication comptait 187 numéros, Returnal étant la dernière star de couverture. Future Publishing a fermé le magazine officiel Xbox UK en 2020, tandis que le magazine officiel Nintendo UK a publié son dernier numéro en 2014.

Le magazine officiel PlayStation UK a été, pendant très longtemps, le magazine de jeux vidéo le plus vendu en Grande-Bretagne – mais l’émergence d’Internet (et, si nous sommes honnêtes, des sites Web comme Pousser le carré) a entraîné une baisse des ventes. Pour de nombreux joueurs PlayStation, y compris nous-mêmes, la publication était pratiquement une Bible à la fin des années 90 et au début des années 2000: ces disques de démonstration PS1 étaient iconique.

La bonne nouvelle est que le PlayStation Magazine officiel du Royaume-Uni ne disparaît pas entièrement: la rédaction actuelle relance PLAY à partir du 4 mai, avec une couverture de Ratchet & Clank: Rift Apart. À l’époque de gloire des magazines de jeux vidéo, PLAY a été publié comme une alternative «non officielle» à OPM – mais il a finalement été fermé en 2016. Maintenant, il est de retour!

«Notre objectif est que PLAY aille plus loin et plus profondément que jamais dans le monde du jeu PlayStation», a écrit le rédacteur en chef Ian Dean sur le site Web de GamesRadar. «Et surtout, il est fabriqué par la même équipe d’écrivains, de rédacteurs et de concepteurs, avec le même accès à l’industrie, la même qualité d’écriture et la même passion pour tout ce qui concerne PlayStation.»

Le magazine sera disponible dans le monde entier, et vous pouvez découvrir comment l’acheter ici. Si vous êtes déjà abonné à Official PlayStation Magazine UK, votre abonnement sera simplement maintenu. Vous pouvez en savoir plus sur le nouveau magazine sur Games Radar, mais en attendant, diffusons-en un pour la dernière publication officielle jamais publiée sur les côtes britanniques. Tu vas nous manquer, OPM!