Mafia Saints : Les secrets du film Soprano

Après la fin de Les Sopranos publié en 2007, avec des questions sur le fondu au noir qui a laissé des doutes sur le sort de Tony soprano (Jacques Gandolfini), beaucoup attendaient de voir renaître cet univers. A une époque où tout devient remake, la série de HBO a tardé à confirmer son long métrage, qui a été présenté comme un prequel par la main de Photos de Warner Bros..

David chasse, créateur de la série, était chargé d’écrire le scénario d’un film qu’il a réalisé Alain Taylor. L’histoire se déroule dans les années 1960 et 1970, à une époque d’émeutes contre l’oppression raciale par la police de Newark, New Jersey. Dans ce contexte, Dickie moltisanti (Alessandro Nivola) s’est imposé comme le capo du crime organisé et, petit à petit, est devenu le mentor de Tony.

L’un des responsables du travail sur le film par lequel l’Amérique latine est arrivée Photos de Warner Bros. il a été Bob Shaw. Le chef décorateur a participé à la série de David chasse avec ce rôle et a même eu son petit caméo (son seul crédit d’acteur) dans la cinquième saison des Sopranos. En dialogue avec Divulgacher, Il a évoqué ce que c’était que de travailler sur ce film tant attendu par les fans, qu’il a défini comme « Voyager dans le temps ».

Que pouvez-vous dire sur la reconstruction de ce monde après 15 ans ?

Eh bien, il ne s’agissait pas de reconstruire le monde, ce qui était un soulagement. Il n’y avait que peu de choses qui étaient connues de la série de Les Sopranos. L’arrière-plan du carnage, que nous avons construit pour ressembler à ce qui était dans la série, puis supprimé l’encombrement supplémentaire pour le rendre un peu plus récent, mais c’était une réplique. Nous avons également répété celui de Holsten, mais peu de choses avaient changé. Les commerçants nous ont montré des photos qui semblaient être de l’époque du salon. Il y avait différentes bannières et couleurs, ce genre de choses. Nous avons donc fait en sorte que cela se ressemble, mais l’intérieur n’a pas eu besoin de grand changement, à l’exception de quelques étagères. Mais surtout, ce n’était pas pour recréer Les Sopranos mais ce que nous entendons (à cette époque). Dans la série, il y avait de petits fragments dans lesquels ils se référaient à Dickie moltisanti, comment ils lui ont tiré dessus, poussin sasso et tout ça. Je dirais que c’était un peu comme un voyage dans le temps. C’était intéressant de voir à quoi ressemblaient les personnages quand ils étaient jeunes. Spécialement Livie. Je crois que Vera farmiga a fait un travail fabuleux en donnant vie à une version très crédible de Livie et Corey étole fait une excellente version de Junior. Je pense que les acteurs ne les ont pas reproduits exactement mais ils ont pris quelques manières.

Quel était l’axe lors de la construction des décors ?

J’ai grandi à Newark et je me souviens d’émeutes ou de manifestations, peu importe comment vous voulez les appeler, aux infos. C’était ce qu’ils appelaient la « fuite blanche », lorsque de nombreux Blancs quittaient le quartier pour la banlieue. Cela nous a conduit à ce que nous voyons dans la série : « Comment va la mafia maintenant ? », Parce que nous avons Le parrain, des quartiers italiens comme Little Italy, old school. C’était toujours étrange avec Tony soprano et sa famille, qui se trouvaient au milieu de la banlieue. Il était important de souligner qu’ils avaient quitté la ville pour s’installer en banlieue. Nous n’avons pas tourné le vieux quartier familial de Newark parce qu’il avait trop changé.

Ce dont nous avons parlé au début, ce sont les émeutes et les zones sensibles à la race du scénario. Il y avait une ligne entre montrer les personnages avec précision, la façon dont ils Johnny garçon, Junior, Paulie et tous ces gens seraient très racistes. Comment les afficher avec précision. C’était très intéressant que beaucoup de choses aient changé, que le mouvement Les vies des Noirs comptent il a grandi après que nous ayons fini de tourner le film. Qu’il a mis du temps à sortir à cause du coronavirus. Voir tout cela ensemble était comme, « wow, rien n’a changé. »

Comment était-ce de recréer les émeutes ?

C’était un peu effrayant de tirer la nuit avec du feu et du chaos. C’était très réel quand vous étiez là-bas. C’était sombre. Nous avons tourné à deux pâtés de maisons et demi de Newark, mais c’étaient des rues plus petites. Je pense que les vraies émeutes ont eu lieu dans les grandes rues. Il y avait beaucoup de choses à contrôler. Malheureusement, Newark est une ville qui ne s’en est jamais vraiment remise.

Michael Gandolfinif a fait un incroyable Tony Soprano. J’ai lu quelque part qu’il ressemblait beaucoup à la version de James, ils ont donc dû refaire quelques prises de vue parce qu’ils voulaient une version plus mignonne de Tony Soprano et non de ce type de la mafia que nous voyons dans la série. Comment était-ce de le voir se transformer en cette version plus jeune?

Tout d’abord, c’est un garçon formidable. Il avait 20 ans quand nous avons fait le film, le triple de son âge donc je peux lui dire mon garçon. Il était très prévenant et conscient de toujours saluer et prêter attention à tout le monde sur le plateau. Il n’avait pas vu la série, car lorsqu’elle a été diffusée et que son père était là, il était très jeune. C’était un petit bébé. Je me souviens quand j’étais bébé, ils nous ont demandé de nous taire parce que je dormais dans la caravane. En vieillissant, je pense qu’il lui est devenu difficile de voir son père à l’écran. Il a dit qu’il n’avait pas vu la série avant d’être choisi. J’apprenais les manières de Tony soprano et le directeur, Alain Taylor, il lui a dit: « Tu n’es pas encore Tony le gangster. Il y a des choses qui le montrent, mais surtout tu es un garçon innocent qui se transforme en ça « . La série a traité un peu de cela, que si vous grandissez dans un endroit comme ça, vous ne pouvez pas vous échapper. La question du film est : est-ce qu’il va suivre cette voie ou pas ?

J’ai lu qu’ils avaient un camée d’Eddie Falco en tant que Carmela qui n’avait pas été fait dans le montage final. Était si?

Il fut un temps où il allait y avoir une voix dans le script original, avec un commentaire, pour planter le décor. En gros, en disant « Il était une fois » et en parlant de quand ils sont venus dans le pays. Je pense que cela fait partie du génie de David chasse. En fait, il a dit que, croyez-le ou non, en fin de compte, pour le film, l’obligation d’arrêter de tourner en plein coronavirus était utile car cela lui laissait le temps de retravailler et de repenser ce qui ne fonctionnait pas et pourquoi. . Il pensait que cela ne fonctionnait pas et a proposé le début qui est maintenant dans le film, qui n’était pas l’original. Le début original était avec l’un des personnages contemporains disant « Il était une fois ».

Goodfellas c’était un peu le germe de Les Sopranos. Maintenant, ils ont fait le leur Goodfellas, avec les personnages de la série. Que pouvez-vous me dire à ce sujet ?

Je pense que c’est très différent, le principal enjeu de Goodfellas est quelqu’un qui n’est pas italien et jusqu’où peut-il aller dans la mafia. C’est quelque chose que l’on retrouve dans L’Irlandais. Les Sopranos il s’agissait plutôt d’une mafia de banlieue, se fondant dans la vie contemporaine. Ce film est l’histoire de la façon dont ils sont arrivés là. Je comprends, je pense que les deux sont une façon contemporaine de regarder la mafia, par rapport à Le parrain.

Y a-t-il des chances qu’ils continuent avec cette histoire?

David a fait une référence, a dit qu’il pouvait faire autre chose s’il pouvait l’écrire avec Térence hiver. Je sais qu’il l’a dit plusieurs fois. Je suppose que cela a à voir avec le fait que vous ayez quelque chose à dire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂