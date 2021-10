Mafia Saints : la transformation de Michael Gandolfini en Tony Soprano

in

Interview exclusive

Le fils de James Gandolfini, le protagoniste historique de la série HBO, était chargé de se mettre dans la peau de Tony Soprano. En dialogue avec Spoiler, l’un des acteurs du film a raconté ce que c’était de le voir se transformer en ce gangster.

+ Henry Cavill devient James Bond ?

+ Confirmé quand Dune 2 sera vu

© IMDbMichael Gandolfini est né après la sortie des Sopranos.

Quiconque a déjà vu Les saints mafieux sait très bien que le travail de Michel Gandolfini c’était bien plus qu’un simple papier obtenu par une ressemblance physique. L’acteur est le fils de Jacques Gandolfini, le protagoniste historique de Les Sopranos qui a perdu la vie en 2013, mais a également une carrière d’acteur avec des étapes dans des séries telles que le diable et dans ce long métrage il a fait ressortir ses conditions.

Ce qui est amusant, c’est qu’avant de le faire, il a dû passer par un processus de transformation inverse à celui que tout interprète devrait subir lorsqu’il prend un rôle. Contrairement aux travaux traditionnels dans lesquels le personnage à créer prend des jours de construction et de préparation, pour Michael il était très facile de se transformer en Tony soprano. Cependant, cela n’était pas pratique pour David chasse et Alain Taylor, Responsable de Les saints mafieux.

C’était si bon le travail de Michel Gandolfini copier ce qui a été fait par son père qui, comme il l’a rappelé dans une interview avec Divulgacher Bob Shaw, le chef décorateur du film, a dû lui demander de le changer. « J’apprenais les manières de Tony soprano et le directeur, Alain Taylor, a dit: ‘Tu n’es pas encore Tony le gangster. Il y a des choses qui indiquent cela, mais par-dessus tout, vous êtes un garçon innocent qui se transforme en cela. La série a traité un peu de cela, que si vous grandissez dans un endroit comme ça, vous ne pouvez pas vous échapper. La question du film est : va-t-il suivre cette voie ou pas ? », a déclaré le directeur.

Quel était le lien de Michael Gandolfini avec Les Sopranos

Bien qu’étant le fils de la figure centrale de Les Sopranos, à Michel Gandolfini Il lui a fallu beaucoup de temps pour rattraper l’une des meilleures séries de l’histoire de la télévision. Au moment du tournage de la production, l’acteur avait 20 ans, donc avec un récit simple et simple, on peut comprendre qu’il n’est né qu’au milieu de la série, approximativement dans la troisième saison.

«Il était très prévenant et conscient de toujours saluer et prêter attention à tout le monde sur le plateau. Il n’avait pas vu la série, car lorsqu’elle a été diffusée et que son père était là, il était très jeune. C’était un petit bébé », il a compté Shaw. D’autre part, il a expliqué : «En vieillissant, je pense qu’il est devenu difficile pour lui de voir son père à l’écran. Il a dit qu’il n’avait pas vu la série jusqu’à ce qu’ils lui donnent le rôle « .

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂