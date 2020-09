Mafia: Definitive Edition révèle sa carte mise à jour ainsi que toutes ses actualités

En l’absence de moins d’un mois pour l’arrivée de Mafia: édition définitive, la révision de l’œuvre originale de 2002, Hangar 13, le studio responsable de la franchise, a partagé une mise à jour sur Lost Heaven, le lieu où se déroule son histoire. En ce sens, comme indiqué DualShockers, le développeur affirme avoir investi “années“dans la reconstruction de la ville, commentant également que, bien qu’ils aient eu le plan original pour le Édition définitive, nous aurons maintenant la possibilité de nous déplacer librement sur la carte sans avoir à progresser dans l’histoire et sans avoir à gérer des écrans de chargement ennuyeux.

D’autre part, l’équipe note qu’elle a ajouté une représentation plus précise de quartier chinois, qui est plus facilement reconnaissable en raison des changements d’architecture et de population pour les adapter aux communautés chinoises de l’époque; certains qui n’étaient pas entièrement reflétés dans le titre original. En outre, la composition topographique du terrain a été améliorée, afin qu’il soit possible d’observer la ville sous différents angles, distances et hauteurs. Même en ce qui concerne le mouvement, nous aurons la possibilité sans précédent de conduire des motos, et la conduite en général est mieux conçue et mieux utilisée dans les missions pour emmener les utilisateurs vers des recoins de la carte qu’ils n’ont pas explorés.

En outre, la carte s’adaptera à l’heure de la journée, donc, avec le soleil, nous verrons une ville active, avec de nombreux passants, taxis et autres. La nuit, par contre, la rue sera moins encombrée et les néons prendront la proéminence visuelle des villes, bien que les deux soient remplis de nouvelles histoires et dialogues qui fera l’univers de Mafia un encore plus riche qu’il ne l’est déjà.

Mafia: édition définitive, nous nous en souvenons, sera mis en vente le 25 septembre sur PC, Xbox One et PlayStation 4.

