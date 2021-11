Mafia: Definitive Edition rejoint PS Now avec Final Fantasy IX, Celeste

Tout comme la rumeur fiable l’a suggéré, Mafia: Definitive Edition et Celeste arriveront en effet sur PlayStation Now dans le cadre de la mise à jour de novembre 2021 de demain. Les deux ajouts ont été confirmés par Sony et seront rejoints par Final Fantasy IX et Service de livraison totalement fiable. Tous feront définitivement partie du service, à l’exception de Mafia : Definitive Edition, qui est disponible jusqu’au 28 février 2022.

Malheureusement, aujourd’hui marque également la suppression de trois titres PS4 de PS Now. Ce sont NieR: Automata, Red Dead Redemption 2 et Streets of Rage 4. Pour une liste complète de Tous les jeux PS Now, cliquez sur le lien.

Mafia: Definitive Edition est évidemment le gros titre ce mois-ci, et nous avons apprécié le remake PS4 du jeu. En lui attribuant un 7/10 dans la critique de Push Square, nous avons conclu: « Vous aurez du mal à trouver un remake plus fidèle que Mafia: Definitive Edition. Il respecte beaucoup le texte source avec une excellente direction de cinématique. , doublage et un casting de personnages dont vous ne pouvez pas vous empêcher de tomber amoureux. »

Êtes-vous satisfait de ces nouveaux titres PS4 pour PS Now ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.