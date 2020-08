Mafia: Definitive Edition montre sa jouabilité dans un gameplay étendu

Avec tous les remasters et refait annoncés depuis quelques années, les utilisateurs ont appris à faire la différence entre un bon travail de retouche et un travail moins soigné. Dans le cas de Mafia: édition définitive Tout indique que nous serons confrontés à une œuvre qui surprendra visuellement, à moins d’un mois avant son lancement, Jeux 2K voulait générer encore plus d’attentes grâce à un nouveau gameplay.

Cet aperçu de 17 minutes au gameplay de refaire de la tranche originale de la saga Mafia comprend les commentaires du président et CCO du développeur Hangar 13, Haden Blackman, et de youtuber GhostRobo, qui commentent les aspects les plus notables du titre.

Dans la vidéo en question, Tommy Angelo, le protagoniste de l’aventure, est présenté dans diverses situations et lieux de Lost Heaven, Illinois, dans les années 1930. Vous pouvez également voir comment ce sera conduite de véhicule, infiltration, fusillades, interaction avec l’environnement beaucoup plus. De plus, cet aperçu sert à tout voir les améliorations graphiques qu’il offrira, comme la qualité des maquettes, l’éclairage réaliste ou sa fluidité dans les animations.

Mafia: édition définitive sera mis en vente à partir du prochain 25 septembre pour PlayStation 4, Xbox One et PC, et au cas où il y aurait encore des doutes à ce sujet, ses créateurs ont confirmé que conservera la structure linéaire de l’œuvre originale.

