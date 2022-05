‘Maestro’ : découvrez le nouveau film réalisé par Bradley Cooper

le service de streaming Netflix vient de dévoiler les premières images du deuxième film du réalisateur et nominé aux Oscars, Bradley Cooper. Le film intitulé »Maestro » aura comme intrigue principale la vie et l’histoire d’amour entre le chef d’orchestre et compositeur américain Léonard Bernstein et sa femme Felicia Montealegre. Le film devait initialement être réalisé par Steven Spielberg et avec Cooper.

Cependant, en raison de son grand succès lors de ses débuts en tant que réalisateur dans » A Star is Born », Cooper a fini par rester pour diriger ce nouveau projet. Dans une interview, l’acteur a expliqué comment il avait approché Spielberg pour lui confier le poste de réalisateur, en lui disant : « J’ai toujours eu l’impression que je pouvais jouer un pilote, mais puis-je examiner le matériel et voir si je peux l’écrire et le réaliser ? Me laisserais-tu le faire? » c’est? ».

Depuis lors, la réalisation du film a entièrement impliqué Cooper, sous la production de Netflix. Les nouvelles images nous donnent une indication que « Maestro » sera probablement à nouveau un succès pour l’acteur, où l’on peut voir la transformation complète de Cooper en Leonard Bernstein et l’actrice Carey Mulligan jouant Felicia Montealegre.

De quoi parlera « Maître » ?

Le prochain film de Netflix racontera l’histoire d’amour complexe de Leonard et Felicia, prenant à eux deux plus de 30 ans depuis leur rencontre en 1946 lors d’une fête, qui s’est poursuivie en deux engagements, un mariage de 25 ans et trois enfants. Bernstein était diplômé de Harvard et directeur musical du New York Philharmonic, devenant le premier chef d’orchestre américain à diriger un orchestre.

Il est devenu le premier directeur musical à partager la symphonie avec un public de télévision, dirigeant l’Orchestre symphonique de Boston au Carnegie Hall en 1949. Bernstein était un pionnier de l’orchestre et une icône influente de son temps, ainsi qu’un humanitaire actif. .

Bradley Cooper travaille sur le projet depuis quatre ans et demi avec l’écrivain Josh Chanteur. Le film est également produit par Spielberg, Martin Scorsese, Kristie Macosko Krieger, Fred Berner, Amy Durning et Cooper lui-même. Pour le moment, on n’en sait pas plus sur l’intrigue ou le casting complet du film.

» Maestro » est toujours en cours d’enregistrement, mais sa sortie est prévue pour 2023.