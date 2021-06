Mads Mikkelsen voulait parler en privé avec Johnny Depp

Le troisième volet de « Fantastic Beasts », le spin-off / prequel se déroulant dans l’univers narratif de Harry Potter, connaîtra un changement important lors de sa sortie en 2022, puisque l’acteur Mads Mikkelsen sera chargé de jouer Gellert Grindelwald, le magicien noir qui sert d’antagoniste principal de l’histoire.

Mikkelsen a été embauché en remplacement de Johnny Depp après que les dirigeants de Warner Bros « ont cordialement invité Depp à démissionner » après que l’acteur a perdu une affaire contre le tabloïd « The Sun », qu’il a poursuivi pour diffamation après que l’acteur a été accusé de violence domestique contre son ex-femme Amber Heard.

Jusqu’à ce moment, Depp n’avait qu’une semaine de tournage, donc l’arrivée de Mikkelsen à la production n’a pas entraîné de gros retards lors de son intégration dans la bande. Cependant, l’acteur a révélé au Times qu’il cherchait à avoir une conversation avec Depp avant de prendre le rôle dans le film, seulement qu’il ne le connaissait pas assez bien pour le faire, se souvenant que son processus de sélection chez Warner Bros était très précipité. .

Mikkelsen souligne qu’il n’avait pas une connaissance approfondie du cas de Depp, et bien qu’il ne lui ait pas semblé juste qu’il ait perdu son emploi, il savait que « le spectacle devait continuer » et que les producteurs étaient prêts à continuer filmer sans lui, en plus d’avoir beaucoup apprécié le scénario qui lui a été envoyé par le studio.

« Je sais que c’est controversé pour beaucoup de gens, mais c’est comme ça que ça se passe de temps en temps. Je ne veux pas copier ce que Johnny a fait. Je pense que c’est un maître acteur, donc le copier serait un suicide créatif. J’ai dû trouver comment faire quelque chose par moi-même et continuer à faire le lien avec ce qu’il a fait », explique Mikkelsen.

Mon jeu d’acteur est différent, et le look sera un peu différent, mais nous devons attendre la sortie du film l’année prochaine pour le savoir.

Depuis la confirmation officielle de sa participation au film, Mads Mikkelsen a clairement fait savoir qu’il cherchera à se faire sa propre interprétation avec le personnage de Gellert Grindelwald, ce qui a attiré l’attention de ses fans. Cependant, la façon dont Depp s’est immergé dans le personnage de « Crimes of Grindelwald » laisse un vide énorme qui sera difficile à combler. « Fantastic Beasts 3 » sortira le 14 juillet 2022.