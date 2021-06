Mads Mikkelsen voulait parler à Johnny Depp avant de le remplacer dans Fantastic Beasts 3

Récemment, Warner a annoncé officiellement que Mads Mikkelsen remplacerait Johnny Depp dans le rôle du méchant Grindelwald dans Fantastic Beasts 3. A l’origine le retour de l’acteur de Pirates des Caraïbes, mais sa séparation conflictuelle d’avec l’actrice Ambre entendu mettre Depp dans l’œil du cyclone. L’interprète a été inculpé de violence domestique, allégations qu’il a fermement niées. Cependant, il a perdu un procès contre un journal qui l’a classé comme « botteur ».

Cette situation controversée contraint les dirigeants de Warner à demander à Depp de se retirer de Fantastic Beasts 3. Bonne nouvelle pour l’interprète ? Il facturera l’intégralité de son contrat lorsqu’il n’aura enregistré qu’une seule scène du scénario. La décision du producteur a été de convoquer Mads Mikkelsen reprendra le rôle de Grindelwald.

Mads Mikkelsen voulait parler de Grindelwald à Johnny Depp







Mikkelsen a révélé qu’il avait l’intention de parler à Depp du personnage, mais vous ne le connaissez pas assez bien pour y faire face. Il a également indiqué qu’il ne savait pas si le renvoi de Depp était « équitable »Mais comprenez que l’industrie du divertissement évolue rapidement et que ce sont les règles du jeu.

« Je ne sais pas s’il était juste qu’il perde son emploi, mais je savais que la série devait continuer. J’aurais adoré discuter avec lui si j’en avais eu l’occasion, mais je ne le connais pas tellement. Ils m’ont appelé à la hâte, j’ai lu le scénario, je l’ai adoré et j’ai dit oui. Je sais que c’était controversé pour beaucoup de gens « , l’acteur était honnête.

Mads Mikkelsen arrive à Fantastic Beasts 3. (Photo: IMDB).



Mikkelsen a reconnu le genre de professionnel que Depp est et en ce sens il a exprimé: « Je ne voulais pas copier ce que Johnny a fait. Je pense qu’il est génial et le copier serait un suicide créatif. Je devais faire mon truc en le joignant à sa version. La mienne est différente même dans le look, mais il faudra attendre le film pour le voir ».

Le pari est important. Rappelons que l’entrée précédente de la série était un flop au box-office et que les critiques n’étaient pas bonnes, quelque chose d’étrange pour une propriété dans le monde de Harry Potter. L’espoir de Warner est que le troisième volet de Fantastic Beasts corrigera le cours de la franchise.