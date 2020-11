Mads Mikkelsen veut que la saison 4 d’Hannibal présente Buffalo Bill si cela se produit

Si Hannibal obtient une quatrième saison, la star de la série Mads Mikkelsen espère que la série présentera Buffalo Bill. À l’origine joué par Ted Levine dans Le silence des agneaux, Jame “Buffalo Bill” Gumb est le principal antagoniste. Également présenté dans le roman original de 1988, le personnage est un tueur en série sadique qui dépouille ses victimes de meurtre pour faire des costumes avec leur chair. Dans une scène particulièrement mémorable du film, Buffalo Bill danse nue dans le miroir tandis que la chanson de Q Lazzarus “Goodbye Horses” joue en arrière-plan.

Inutile de dire que Buffalo Bill est tout un personnage, et Mikkelsen aimerait voir comment le tueur en série s’intégrerait dans le Hannibal univers. Dans une récente interview avec IndieWire, l’acteur a réitéré le désir du créateur de la série Bryan Fuller d’inclure du contenu de Le silence des agneaux dans une saison potentielle 4. Mikkelsen mentionne également spécifiquement Buffalo Bill comme quelqu’un qu’il veut voir adapté, même s’il sera réinventé pour la série.

«Je ne pense pas que ce soit un secret que si cela se produit, nous aimerions entrer Le silence des agneaux. Cela a toujours été un problème parce qu’ils n’avaient pas les droits sur ce livre. Mais c’est évidemment la partie la plus célèbre et nous aimerions y aller. Nous allions évidemment changer un peu les choses et faire toutes sortes de choses folles avec. Cette histoire est tellement intéressante et les personnages qu’elle contient sont tout aussi intéressants. Nous changerions de genre et peut-être même mettre deux personnages en un. Nous serions ravis de trouver quelqu’un pour jouer à Buffalo Bill. Ça va être difficile. Nous avons trouvé un Hannibal, donc c’est possible. “