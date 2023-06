Mads Mikkelsen toujours ouvert à Hannibal Revival, mais donne un avertissement

Lors d’une récente première, Mads Mikkelsen possibilité ravivée pour la quatrième saison de Hannibal se passer. Cependant, il a rapidement averti que la fenêtre d’opportunité se rétrécissait pour la série, comme le rapporte Deadline. Dans l’émission, il a joué le rôle du tristement célèbre tueur en série pendant trois saisons.





Hannibal occupe une place à part dans le créneau de la télévision culte. Le spectacle a laissé un impact mémorable sur sa base de fans dévoués. Cependant, la vie de la série a été écourtée, ne se terminant brusquement qu’après la troisième saison. Cela a laissé les fans avec une incertitude au-dessus de leur tête au cours des huit dernières années.

Mikkelsen a partagé :

« Il y a toujours une chance. Le tout est de lui trouver un foyer. Bien sûr, nous manquons de temps. Nous ne pouvons pas attendre 20 ans, mais dans les prochaines années, si quelqu’un trouve un logement, je pense que nous sommes tous prêts à le reprendre.

Une série qui n’a jamais vraiment atteint les sommets des cotes d’écoute, Hannibal s’est néanmoins démarqué par son exploration psychologique approfondie d’un tueur en série notoire. Au fur et à mesure que la série évoluait, elle développait une suite dédiée qui était laissée à la dérive avec la conclusion ambiguë de la troisième saison. Au fil des ans, les spéculations sur une quatrième saison ne se sont jamais complètement estompées, mais aucune mesure concrète n’a été prise dans cette direction.

La lutte et l’espoir pour la quatrième saison d’Hannibal

Hannibal Le créateur Bryan Fuller avait initialement prévu que la série durerait sept saisons. Ce plan comprenait l’introduction du personnage de Clarice Starling et l’adaptation de l’intrigue de Le silence des agneaux, le roman le plus célèbre mettant en vedette Lecter. Malheureusement, des problèmes de droits non résolus semblent mettre un terme à cette aspiration.

Plus récemment, Fuller a fait allusion à ce que pourrait impliquer une quatrième saison. Il a révélé des plans pour un saut dans le temps pour tenir compte du retard dans la production de la série. Fuller a déclaré :

« La grande chose à propos de l’idée que si nous allons les rencontrer [Hannibal and Will] et cela prend cinq, six, sept ans ou quoi que ce soit d’autre, c’est juste le temps qu’ils ont passé en cavale ».

Cela suggère que si une quatrième saison devait se produire, elle pourrait intégrer de manière créative l’écart en temps réel depuis la fin de la troisième saison.

La perspective d’une quatrième saison se heurte à de nombreux obstacles. Il y a eu un problème avec les droits qui ne semble pas encore résolu, et l’émission n’a pas non plus de plate-forme hôte. Plus important encore, le créateur de la série a poursuivi d’autres projets. Fuller est actuellement impliqué dans vendredi 13de développement pour Peacock.

L’avenir de la quatrième saison d’Hannibal est encore incertain. Cela laissera les fans suspendus dans un suspense perpétuel, jusque-là. Compte tenu de tous les faits, les chances de retour de la série sont minces. Mikkelsen, cependant, a donné au public d’Hannibal une lueur d’espoir à laquelle s’accrocher. Cela nous a rappelé que dans l’industrie du divertissement, rien n’est entièrement hors de propos jusqu’au générique final.