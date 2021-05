Mads Mikkelsen taquine une bataille de sorciers épique dans Fantastic Beasts 3 qui a mis 3 semaines à filmer

Newt Scamander d’Eddie Redmayne et le méchant Gellert Grindelwald (qui sera interprété pour la première fois par Hannibal La star Mads Mikkelsen après le départ controversé de Johnny Depp) se retrouvera face à face dans le Bêtes fantastiques 3 finale, il a maintenant été révélé. Lors d’une récente interview avec Mikkelsen, ces détails de la bataille de sorciers culminante du film ont été taquinés, révélant que l’acteur a combattu Redmayne « pendant trois semaines d’affilée pour la fin épique. »

Nul doute que cela impliquait beaucoup d’agitation de baguette tout en hurlant diverses incantations les unes aux autres. Alors que l’idée de Bêtes fantastiques 3 se terminer sur une grande bataille n’est pas une surprise, il est intéressant de noter que cela impliquera Newt Scamander face à Grindelwald, par opposition au maître sorcier de Jude Law, Dumbledore. Le deuxième film de la franchise, Bêtes fantastiques: les crimes de Grindelwald, a été quelque peu critiqué pour avoir poussé Newt vers les lignes de côté, et cela ressemble à Bêtes fantastiques 3 va rectifier cela, ramenant le personnage de Redmayne sur le devant de la scène.

Pendant l’entretien, Mads Mikkelsen a également parlé de son arrivée sur le plateau à la place de Johnny Depp, félicitant les acteurs pour leurs efforts pour le faire se sentir si bienvenu. « Je suis juste ce type qui essaie de remplir ces chaussures que quelqu’un d’autre a portées », a déclaré Mikkelsen. « Il est difficile d’arriver trois mois après le tournage en prenant le relais pour quelqu’un comme ça. Ils ont fait de leur mieux pour que je me sente chez moi, chacun frappant à la porte de ma caravane. »

Les fans du Bêtes fantastiques La franchise a été choquée d’apprendre que Warner Bros avait demandé à Johnny Depp de quitter le rôle du méchant central. L’intention avait toujours été que Depp joue le rôle tout au long du reste de la série, mais cela a changé au milieu de diverses allégations qui ont été adressées à l’acteur.

Mikkelsen a depuis offert un aperçu de son approche pour reprendre le rôle, déclarant qu’il n’avait pas l’intention de copier la performance de Depp et qu’il s’approprierait la performance. « Personne ne s’intéresse à ce que j’aille là-dedans et essaie de copier quoi que ce soit, ce serait un suicide créatif immédiatement, surtout quand cela a été fait auparavant et de manière magistrale », a déclaré l’acteur. « Donc tout le monde s’attend à ce que nous trouvions un chemin différent. Cela dit, nous avons besoin d’un pont entre ce qu’il a fait et ce que je vais faire, donc ces ponts que vous devez trouver ensemble, que ce soit un certain look, que ce soit un certain attitude dans certaines situations, mais vous devez vous l’approprier. Tout le reste serait simplement stupide d’un point de vue créatif. «

Alors que les détails du tracé pour Bêtes fantastiques 3 rester étroitement secret, il continuera probablement à s’accumuler jusqu’à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre des sorciers qui se déroule en parallèle, avec des plans en place pour faire jusqu’à cinq films dans la franchise. Bêtes fantastiques 3 stars Eddie Redmayne comme Newt Scamander, Jude Law comme Dumbledore, Mads Mikkelsen comme Gellert Grindelwald, Ezra Miller comme Credence, Alison Sudol comme Queenie Goldstein, Dan Fogler comme Jacob Kowalski et Katherine Waterston comme Tina Goldstein. Le projet a connu plusieurs retards dans le contexte de la situation mondiale actuelle et devrait maintenant sortir en salles le 15 juillet 2022. Cela nous vient de USA Today.

