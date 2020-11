Mads Mikkelsen rejette la rumeur de Fantastic Beasts 3 selon laquelle il remplace Johnny Depp

Mads Mikkelsen a abordé les rumeurs qui l’entourent pour prendre le relais de Johnny Depp dans Bêtes fantastiques 3. Cela fait quelques semaines que Warner Bros. a demandé à Depp de quitter le rôle de Gellert Grindelwald, et Harry Potter les fans ont fait des heures supplémentaires pour déterminer qui assumera le rôle maintenant. Colin Farrell était le favori immédiat, même s’il a été rapidement souligné qu’il ne fonctionnerait pas techniquement, ce qui signifie que c’est sur la prochaine rumeur.

Selon plusieurs sources prétendument proches de Warner Bros., Mads Mikkelsen est le favori actuel. Harry Potter les fans ont été enthousiasmés par la possibilité que l’acteur reprenne le rôle de Gellert Grindelwald, et le fan art semblait aligner physiquement les choses pour les fans qui ne pouvaient pas le voir. Lorsqu’on l’interroge récemment sur le Bêtes fantastiques rapports, Mikkelsen a dit, « Oh, c’est sur la base de la rumeur pendant que nous parlons … Donc je sais autant que vous faites par les journaux. Donc j’attends cet appel téléphonique. » Soit l’acteur joue timidement, soit il n’a pas parlé à Warner Bros.de l’intensifier pour jouer le rôle.

Johnny Depp dit précédemment: « Je souhaite vous informer que Warner Bros m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Bêtes fantastiques et j’ai respecté et accepté cette demande. « La nouvelle est venue après qu’il a perdu son procès en diffamation contre le tabloïd The Sun, qui le qualifiait de » batteur d’épouse « dans un titre. Jude Law a récemment parlé du départ de Depp du film, notant qu’il fait confiance au studio et à leur instinct. »Et dans une situation comme celle-ci, vous vous en remettez au studio. C’est tout ce que vous pouvez faire. Parce que vous devez vous présenter et jouer votre rôle … C’était inhabituel pour moi parce que, en fait, sur ce rôle particulier. «

Jude Law a poursuivi: « Johnny n’avait en fait fait qu’une journée de tournage, je pense, seul … Dans une franchise comme celle-ci, c’est le studio et l’entreprise qui prennent les grandes décisions. Et vous devez les accepter parce que nous sommes juste un membre de l’équipe. » Dans l’état actuel des choses, Warner Bros serait toujours à la recherche d’un acteur pour succéder à Johnny Depp dans Bêtes fantastiques 3. Quant à savoir avec qui ils iront, c’est un mystère pour le moment.

Alors que Mads Mikkelsen nie le Bêtes fantastiques 3 rumeurs, le studio tente de trouver un remplaçant pour Johnny Depp et rapidement. Mikkelsen pourrait finir avec le rôle sans le savoir encore. Ou, le studio a déjà les yeux sur un autre acteur pour jouer Gellert Grindelwald. Indépendamment, Harry Potter les fans le découvriront bientôt, et pour certains, ils sont plutôt heureux de voir Depp quitter la franchise. L’entretien avec Mads Mikkelsen a été réalisé à l’origine par l’IGN.

Sujets: Fantastic Beasts 3, Harry Potter