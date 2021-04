Mads Mikkelsen partage les détails de son humiliante audition de quatre fantastiques

Dans un autre univers légèrement alternatif, Mads Mikkelsen, connu pour ses rôles dans Casino Royale et Hannibal, aurait pu être Reed Richards. Ce n’est pas l’univers dans lequel nous vivons, mais c’était presque le cas. Maintenant, l’acteur a parlé de ce qu’il appelle une audition humiliante pour jouer M. Fantastic dans le 2005 Les quatre Fantastiques film.

Les informations sont apparues dans le cadre d’un récent profil de grande envergure sur Mads Mikkelsen. Cela a commencé avec l’acteur expliquant comment les choses ont commencé à changer avec lui après son tour en tant que méchant dans le James Bond franchise avec Casino Royale. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« J’ai eu un agent américain et c’était comme, » D’accord, alors vous avez fait un film de Bond. Maintenant, des choses se passent. Déplacez-vous là-bas et passez du temps et faites toutes les réunions et les bavardages et quelques auditions. » Je n’ai jamais eu la chance de me demander si c’était un film dans lequel je voulais être ou non, je les ai juste fait tous. Certaines choses étaient intéressantes. Et d’autres choses étaient comme, c’est là que je sentais que vous pouviez complètement perdre votre confiance en tant qu’acteur. Debout dans un bureau avec une personne qui regarde son journal, et vous faites semblant d’avoir de longs bras et dites une ligne. «

Naturellement, Mads Mikkelsen a ensuite été invité à clarifier. Il a confirmé qu’il s’agissait de son audition pour la franchise Fantastic Four, qui mettait en vedette Chris Evans dans le rôle de Johnny Storm et était dirigée par Tim Story des années avant la naissance de l’univers cinématographique Marvel. L’acteur a ensuite décrit davantage son audition, ce qu’il n’a pas apprécié.

« Ouais, et en fait un bon ami à moi l’a compris, Ioan Gruffudd. Je sais que beaucoup de casting ne sont que des premières impressions, y a-t-il quelque chose qui rappelle au producteur et au réalisateur le personnage qu’ils recherchent? Mais je trouve il est impoli de demander aux gens d’entrer dans une pièce et de dire une ligne tout en prétendant que vous avez des bras de 80 pieds comme l’homme en caoutchouc. ‘Prenez cette tasse de café là-bas,’ c’est comme, êtes-vous fou? Il n’y a même pas de scène ici . C’était plutôt humiliant. «

Les quatre Fantastiques, à une époque où les films de super-héros rapportaient régulièrement 1 milliard de dollars ou plus, était un succès considérable. Il a gagné 333 millions de dollars et a ouvert la voie à une suite, 2007 Rise of the Silver Surfer. Mais c’était la fin de cette itération particulière de la soi-disant première famille de Marvel. Un redémarrage, 2015 Les quatre Fantastiques, est devenue l’une des bombes les plus notoires de la dernière décennie.

Mads Mikkelsen, à la fin, a eu la chance d’être dans un film Marvel, jouant le méchant Kaecilius dans Docteur Strange. Mikkelsen a également été occupé à rejoindre apparemment toutes les franchises sous le soleil. Il est sur le point de dépeindre Grindelwald dans Bêtes fantastiques 3, remplaçant Johnny Depp, et jouera aux côtés de Harrison Ford dans Indiana Jones 5. Pendant ce temps, Marvel Studios et Disney se préparent à redémarrer Les quatre Fantastiques avec Jon Watts (Spider-Man: loin de chez soi) mise en scène. Cette nouvelle nous parvient via Vulture.

