Mads Mikkelsen parle de son expérience sur ‘Fantastic Beasts 3’

Bose companion 2 série 3 - la paire

Système d'enceintes multimédia Bose® Companion® 2 Série III Optimisez le son et votre expérience Vous aimez écouter de la musique, jouer à des jeux vidéo et regarder des films sur votre ordinateur ? Essayez le système d'enceintes multimédia Companion® 2 Série III. Vous profiterez de performances résolument supérieures à celles de vos enceintes d'origine, à un prix très abordable. Performances audio exceptionnelles et son d'une grande clarté quel que soit le volume Son ample et authentique délivré par deux enceintes d'une grande élégance Branchez un autre appareil grâce à l'entrée auxiliaire Réglage du volume/prise casque disponibles sur la face avant de l'enceinte droite Un son de qualité à portée de main Votre ordinateur vous permet d'accéder à tout un univers de divertissements. Les ingénieurs de Bose® s'assurent que vous n'en perdiez pas une miette, et cela avec seulement deux enceintes. Le traitement numérique du signal unique délivre un son uniformément clair et complet, quel que soit le volume. De quoi apprécier encore plus qu'avant votre musique, vos vidéos et contenus multimédias favoris. Un espace sonore spacieux Installez-vous devant votre ordinateur de bureau ou portable et découvrez un espace sonore dépassant de loin le cadre des enceintes. Ce son, authentique et spacieux, est rendu possible grâce au circuit de traitement numérique du signal stéréo TrueSpace®. Vivez la qualité Ne vous contentez pas d'écouter de la musique, de jouer à vos jeux vidéo et de regarder vos films : ressentez-les ! Grâce au boîtier à évent des enceintes, vous découvrirez des graves plus profondes et un son encore plus riche. Installation simple, utilisation pratique Nous vous fournissons tout ce dont vous avez besoin et l'installation ne vous prendra que quelques minutes. Le réglage du volume et la prise casque se trouvent sur l'enceinte droite. Profitez au maximum de vos divertissements Utilisez l'entrée auxiliaire pour étendre le son Bose® à une autre source audio, comme votre iPhone ou votre iPad.