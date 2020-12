Mads Mikkelsen n’a jamais consulté Johnny Depp à propos de la reprise du rôle de Fantastic Beasts 3

Les fans sont toujours sous le choc de découvrir que Johnny Depp a été retiré de la franchise Fantastic Beasts dans le rôle du sorcier noir Gellert Grindelwald et remplacé par Mads Mikkelsen. Il y a beaucoup de curiosité sur la contribution de Depp à la vision de Mikkelsen sur Grindelwald en Bêtes fantastiques 3. Lors d’une interview avec AP Entertainment, Mikkelsen a révélé qu’il n’avait pas encore contacté Depp pour parler de remplir ses robes de sorcier.

«Je suis ici depuis une semaine maintenant. Ce sont des gens formidables et sympathiques. [Director] David [Yates] est un réalisateur fantastique, super gentil et merveilleux. Jusqu’à présent, ça a été génial. Non, je ne sais pas [Johnny Depp]. Je l’ai rencontré une fois. J’aurais aimé avoir son numéro de téléphone mais malheureusement, ce n’est pas le cas. «

Depp a fait partie de la Bêtes fantastiques franchise depuis le début. Il est apparu pour la première fois dans les derniers instants de Bêtes fantastiques et où les trouver, où il a été révélé que Grindelwald s’était caché déguisé en Amérique et avait causé de grands méfaits.

Grindelwald de Depp a joué un rôle plus important dans la suite, Bêtes fantastiques: les crimes de Grindelwald, où il a été révélé que le puissant sorcier noir avait l’intention de subjuguer la population non magique du monde. Le personnage était sur le point de jouer un rôle de plus en plus important dans la franchise lorsque Depp a publié de manière inattendue une déclaration en novembre annonçant que le studio lui avait demandé de quitter la série, à la suite d’une controverse sur son âpre bataille juridique avec son ex-partenaire Amber Heard.

«Je souhaite vous faire savoir que Warner Bros m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts et j’ai respecté et accepté cette demande. Le jugement surréaliste du tribunal britannique ne changera pas mon combat pour dire la vérité, et je confirme que j’ai l’intention de faire appel. Ma détermination reste forte et j’ai l’intention de prouver que les allégations contre moi sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies à ce moment-là. «

Les fans étaient furieux d’apprendre la décision de Warner et beaucoup ont juré de boycotter le prochain film Bêtes fantastiques 3. La tâche ingrate incombe désormais à Mikkelsen de remplacer Depp, et espère faire accepter au public sa position sur Grindelwald. Selon l’acteur, il a l’intention de créer une performance qui sert de pont entre ce qu’il veut apporter au rôle et ce que Depp a déjà fait avec le rôle.

« Il n’y a rien d’autre que je puisse faire, pour être honnête. C’est la seule approche que je puisse avoir, pour relier le pont entre ce qu’il a fait et ce que je vais faire. Et puis nous verrons où cela aboutit. »

Réalisé par David Yates et écrit par JK Rowling et Steve Kloves, Bêtes fantastiques 3 stars Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Ezra Miller, Mads Mikkelsenet Jude Law. Le film arrive en salles le 15 juillet 2022. Le fan art dans le topper vient de BossLogic.

NOUVEAU VISAGE DE GRINDELWALD: @TheOfficialMads Mikkelsen succède à Johnny Depp en tant que méchant des «Fantastic Beasts» Grindelwald et n’a pas parlé à l’autre acteur du rôle. pic.twitter.com/WycJ4HVlMt – AP Entertainment (@APEntertainment) 16 décembre 2020

