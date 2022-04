Mads Mikkelsen : Indiana Jones 5 est comme Les aventuriers de l’arche perdue

Paramount Pictures

Mads Mikkelsen dit que la prochaine entrée d’Indiana Jones lui rappelle les premiers films du personnage.

© GettyMads Mikkelsen

Il reste encore un long chemin à parcourir avant la première de indiana jones 5 et la vérité est qu’il y a peu d’informations sur la bande. Certaines rumeurs parlent de nazis infiltrant la NASA pour voyager dans le temps et gagner la Seconde Guerre mondiale. La vérité est que le film marquera le retour de Harrison Ford au personnage emblématique avec des ajouts intéressants comme Mads Mikkelsen.

L’acteur qui remplace Johnny Depp dans la prochaine entrée de franchise Bêtes fantastiques vous n’êtes pas autorisé à partager des spoilers concernant la cinquième entrée de Indiana Jones au cinéma, mais il a eu l’occasion de laisser quelques définitions concernant la nouvelle aventure du plus célèbre archéologue du septième art.

Mads Mikkelsen a parlé d’Indiana Jones

Mads Mikkelsen reconnu que Les aventuriers de l’arche perdue C’est un de « vos films préférés » et en pleine conversation avec The Hollywood Reporter, il a déclaré: « Cela faisait juste référence à cette période dorée de la série des années 1940 et c’est également dans le cinquième film. Ils reviennent beaucoup aux premier et deuxième films et obtiennent cette sensation originale, l’Indy original, quelque chose de dense et épique « .

Il a également fait référence au cinéaste à l’origine de ce projet ambitieux qui propose le retour de Indiana Jones au cinéma dans une cinquième aventure que les fans du personnage ne peuvent s’empêcher d’attendre. « La vérité est que cela ressemblait à un film de Steven Spielberg mais il est réalisé par James Mangold qui partage la vision avec le réalisateur original »exprimé Mads Mikkelsen.

Concernant le protagoniste Harrison Ford et préoccupé par l’âge de la star hollywoodienne, Mikkelsen a déclaré: « C’était la première fois que je voyais Harrison et c’est une personne très puissante. Pas seulement en tant qu’acteur, mais physiquement. Après avoir filmé une nuit, il est parti à 5 heures du matin à vélo, parcourant 50 kilomètres. C’est un très beau monstre. ». indiana jones 5 arrivera au cinéma le 30 juin 2023.

