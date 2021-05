Mads Mikkelsen explique comment il fait sien Grindelwald dans Fantastic Beasts 3

Dutchbone Canapé 3 places en velours or

Superbe Canapé 3 places type Chesterfield de la marque Dutchbone. Son tissus velours capitonné marron/doré est dans la tendance actuelle et deviendra vite la pice maitresse de votre salon. Le canapé Chesterfield fait partie des incontournables du design, longtemps assimilé au style Baroque, il s'intgre désormais parfaitement dans les intérieurs modernes, industriels, vintage, kitch. . . et crée une ambiance cosy. Le revtement en velours or donne une réelle originalité au canapé et le rend d'autant plus unique. 100% polyester, tissu au look velours Cadre en bois de pin avec mousse PU, densité 30 Pieds en chne massif tourné, finition noyer foncé Charge maximale pondérée: 250 kg Dimensions: 186x94x77 cm (LxPxH) Hauteur d'assise: 45 cm Profondeur de l'assise: 61 cm Nous présentons le canapé Chester également en vert et en marron/taupe et rose