Mads Mikkelsen et Hugh Dancy se sont presque embrassés à la fin d’Hannibal

Parmi les nombreux éléments qui font de « Hannibal » jusqu’à présent l’une des séries les plus acclamées et appréciées par les fans de Bryan Fuller, son créateur, se trouve la relation orageuse formée entre Hannibal Lecter et l’agent spécial du FBI Will Graham, qui ont révélé qu’il s’agissait de s’embrasser à l’écran à la fin de la série.

La production de NBC, annulée après trois saisons réussies à l’antenne, est plébiscitée par le public pour avoir repoussé les limites de ce qu’un thriller est autorisé à montrer ou non à la télévision, se positionnant comme un pionnier dans la manière dont les crimes odieux sont contrastés. à l’écran avec sa photographie et sa belle composition d’images.

Au fur et à mesure que l’histoire progressait, les fans ont commencé à accorder une attention particulière au développement de la relation entre Hannibal (Mads Mikkelsen) et Graham (Hugh Dancy), qui a commencé lors de la première saison avec l’agent poursuivant Hannibal sans savoir qu’Hannibal commettait les crimes qu’il analysé.

Au fur et à mesure de l’avancement de la série, Bryan Fuller et son équipe d’écriture ont pris un soin particulier à montrer une tension croissante entre les deux personnages, que nombre de leurs fans n’hésitaient pas à les représenter en couple dans diverses « fan-fiction ». La fin de la série nous aurait présenté les deux personnages dans les bras l’un de l’autre, et avant que les deux puissent faire le baiser attendu, ils sont tombés ensemble d’un ravin, présentant une conclusion extrêmement ambiguë.

Dans une récente conversation avec le vautour, Mikkelsen révèle que ce baiser était presque une réalité: «Nous avons fait quelques prises de la scène finale où nous nous sommes regardés et c’était trop évident, c’était presque un baiser. Hugh et moi avons pensé: «Pourquoi pas? Nous avons quelques prises, faisons-en une. Cela pourrait être génial », a commenté l’acteur.

Cependant, l’idée de montrer un baiser à l’écran, au goût de Fuller, a finalement été abandonnée car « trop ​​évidente », ce à quoi Mikkelsen est d’accord. L’acteur est également conscient de la relation qui s’est tissée dans l’état d’esprit collectif des fans.

«Cela a été un sujet de fan art homoérotique. Et pour cause, car ils sont aussi proches que des jumeaux à bien des égards. Mais nous n’avons jamais voulu que ce soit une chose physique. Mais c’était quelque chose de plus grand que ça », conclut Mikkelsen.

Depuis l’année dernière, lorsque Netflix a acquis les droits de distribution de la série, Bryan Fuller et une grande partie de la distribution ont exprimé leur souhait de revenir pour une quatrième saison de « Hannibal », le créateur de la série assurant qu’ils ont pris la conduite sérieuse négociations sur la question, bien que rien n’ait encore été confirmé à ce sujet.