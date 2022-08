Mads Mikkelsen dit que Johnny Depp « pourrait » revenir dans la franchise Fantastic Beasts

Lorsque Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore est sorti en salles, le film est tombé en deçà des attentes au box-office, mettant en péril l’avenir de la franchise. Bien qu’il soit difficile d’identifier une cause spécifique pour laquelle Les Animaux Fantastiques 3 a échoué, cela n’a certainement pas aidé Johnny Depp a quitté la production de la suite de manière controversée. Alors que Depp avait commencé à filmer des scènes pour son retour prévu en tant que Grindelwald, il a fini par se retirer du rôle à la demande de Warner Bros., l’acteur a ensuite témoigné devant le tribunal.

De nombreux fans de Depp ont estimé qu’il n’était pas juste que l’acteur perde son rôle dans le film et ont annoncé leur intention de boycotter sa sortie. Quoi qu’il en soit, Warner Bros. a chargé la sortie comme prévu avec un nouvel acteur Mads Mikkelson reprendre le rôle de Grindelwald. Alors que la performance de Mikkelsen a suscité des éloges de la part de la critique, la refonte du personnage de Depp a peut-être encore mis un gros coup dans les ventes de billets pour Les Animaux Fantastiques 3.

Par date limite, Mikkelsen a de nouveau abordé la situation de refonte. En tant que fan de Depp lui-même, Mikkelsen dit que c’était « très intimidant » d’endosser ce rôle. Comme Depp a maintenant été justifié aux yeux de beaucoup en raison de sa victoire au procès en diffamation, Mikkelsen a également émis l’hypothèse que Depp pourrait très bien finir par revenir au rôle.

« C’était très intimidant. De toute évidence, eh bien, maintenant le cours a changé – il a gagné le procès, le tribunal [case]-alors voyons s’il revient. Il pourrait. Je suis un grand fan de Johnny. Je pense que c’est un acteur incroyable, je pense qu’il a fait un travail fantastique. »

Fantastic Beasts 3 a présenté un nouveau Grindelwald

Mikkelsen a poursuivi en expliquant plus en détail ce que cela faisait de succéder à Depp dans ce rôle. Alors qu’il jouait le même personnage, Mikkelsen savait que le meilleur plan d’action n’était pas de reproduire ce que Depp avait apporté au rôle, car cela ne serait pas possible.

« Je ne pouvais pas le copier. Il n’y avait aucun moyen que je puisse simplement le copier, parce que c’est tellement lui. Ce serait un suicide créatif. Donc, nous avons dû trouver autre chose, quelque chose qui était à moi, et construire un pont entre lui et moi. Donc, oui, c’était intimidant. Ses fans étaient très, très gentils, mais ils étaient aussi très têtus. Je n’ai pas trop interagi avec eux, mais je pouvais comprendre pourquoi ils avaient le cœur brisé.

Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles l’avenir de la Bêtes fantastiques la série dépendrait de la qualité Les secrets de Dumbledore effectué. Parce qu’il s’agissait de la tranche la plus basse de la Harry Potter franchise, cela pourrait faire en sorte que Warner Bros. se méfie de l’idée d’aller de l’avant avec un autre épisode. Comme l’a théorisé Mikkelsen, faire revenir Johnny Depp pour le rôle pourrait être un moyen de susciter l’intérêt pour un quatrième chapitre potentiel du Bêtes fantastiques série, mais serait-il intéressé à ce stade? Depp a déclaré qu’il ne reviendrait pas au pirates des Caraïbes franchise après avoir été viré par Disney et il pourrait ressentir la même chose à propos de Warner Bros. et Bêtes fantastiques. En fin de compte, le temps nous le dira.