Madonna surprend les fans sur la piste de danse lors de la soirée LGBTQ Pride à New York

La ville de New York revient à la vie après le verrouillage, et les dernières preuves sont arrivées jeudi soir lorsque Madonna elle-même est apparue lors d’une célébration spéciale du mois de la fierté LGBTQ à la salle Boom Boom de l’hôtel The Standard, High Line.

Madonna a fait patienter la foule jusqu’à 1h30 du matin, mais cela en valait clairement la peine. Matteo Prandoni / BFA

Après une soirée complète de musique fournie par Kaytranada, Honey Dijon, Misshapes et Eli Escobar, la Material Girl a émergé vers 1h30 du matin et a chanté deux airs : « Hung Up » et « I Don’t Search I Find ».

La chanteuse légendaire, 62 ans, était vêtue d’une combinaison de son look classique en tissu maillé (y compris un haut assez transparent), de longs gants roses sans doigts et de l’air bleu glacé, époustouflant toute la pièce.

Anderson Cooper (à g.) et Andy Cohen étaient présents à l’événement Pride. Chasseur Abrams / BFA

Mais ce qui était encore plus étonnant, c’est la façon dont elle a vendu aux enchères trois nouveaux Polaroids originaux tournés par elle et Ricardo Gomes chez elle plus tôt ce mois-ci, inspirés de l’art de New York. Chacun a été encadré individuellement et signé personnellement, et l’acteur de « Star Trek » Zachary Quinto a aidé à la vente aux enchères, qui a permis de récolter plus de 100 000 € pour The Ali Forney Center et Haus of Us en quelques minutes, selon un communiqué de presse.

Une personne chanceuse dans la foule a également obtenu un selfie avec l’icône pop pour 10 000 €.

Zachary Quinto a supervisé la vente aux enchères, qui a permis de récolter 100 000 €. Matteo Prandoni / BFA

Trois autres Polaroids originaux tournés par Madonna et Gomes font maintenant partie d’une vente aux enchères silencieuse qui bénéficiera au Hetrick Martin Inn et peut être trouvé ici.

Madonna a toujours tous les bons coups. Matteo Prandoni / BFA

Bien que son apparition ait été une surprise pour certains, les connaisseurs l’auraient découvert sur son Instagram, où elle a posté jeudi qu’elle se déchaînerait lors de l’événement :

« Laissez POP la cerise sur la fierté avec un bang ! » elle a écrit en partie dans la légende.

Jon Batiste était prêt à faire la fête. Chasseur Abrams / BFA

La salle était tellement bondée que même les participants VIP ont été laissés dehors dans la rue, mais plusieurs d’entre eux y sont parvenus, notamment Emily Ratajkowski, Indya Moore, Leyna Bloom, Christian Siriano, Anderson Cooper, Andy Cohen, Adam Lambert, Lance Bass, Bowen Yang , Ziwe, la star de « Real Housewives » Leah McSweeney et Jon Batiste, pour n’en nommer que quelques-uns. La fille de Madonna, Lourdes Leon, était également présente, ainsi qu’une multitude de reines de « RuPaul’s Drag Race », dont Gottmik, Symone, Gigi Goode, Aquaria et Violet Chachkie.

Michael Turchin et Lance Bass faisaient partie des fêtards. Matteo Prandoni / BFA

La soirée comprenait également une installation artistique multimédia originale, qui a été projetée à Times Square et sera présentée à The Standard, High Line pour le reste du mois de la fierté ; Le classique « Vogue » de Madonna a reçu un remix mis à jour appelé « Vogue Ballroom Function » et a été joué avant son entrée.

Mais un moment fort de la soirée a eu lieu vers 3h30 du matin, lorsque Madonna a surpris la foule et s’est rendue elle-même sur la piste de danse pour prendre la pose avec ses fans. Ses agents de sécurité n’ont pas semblé très satisfaits de sa décision, mais elle est restée au sol pendant au moins 30 minutes à travailler avec la foule et à se débattre avec son petit ami.

Clairement, c’est toujours le monde de Madonna – et nous vivons tous dedans !

Pendant le mois de la fierté LGBTQ, AUJOURD’HUI partage l’histoire de la communauté, la douleur, la joie et l’avenir du mouvement. Nous publierons des essais personnels, des histoires, des vidéos et des spéciaux tout au long du mois de juin. Pour en savoir plus, rendez-vous ici.