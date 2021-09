Madonna révèle qui est sur la liste pour la jouer dans un nouveau film

Madonna a des millions de fans qui conviennent qu’elle est infiniment fascinante – et dans une nouvelle interview, elle a parlé du prochain film qu’elle va réaliser sur sa vie.

« C’est une autobiographie visuelle », a déclaré l’interprète de « Material Girl » à l’Associated Press lors de la première à New York de son nouveau film documentaire de concert, « Madame X » (le titre de son dernier album). « C’est une expérience assez folle jusqu’à présent, je suis juste dans le processus d’écriture, et je décide juste quelles histoires raconter, combien de détails entrer, quels personnages développer. Cela a vraiment été un processus long et ardu, mais ça a été vraiment thérapeutique aussi. »

Madonna, 63 ans, a également des idées sur qui elle aimerait qu’elle joue dans le film: la star de « Midsommar » et « Black Widow », Florence Pugh, 25 ans.

On voit tout à fait la ressemblance !

Madonna et Florence Pugh. Getty Images

Mais rien n’est verrouillé, a déclaré Madonna. « Je ne sais pas. Nous n’avons pas encore décidé. Mais elle est définitivement en haut de la liste, si elle veut bien de moi. »

Madonna lors de sa tournée Blonde Ambition aux Pays-Bas en 1990. Gie Knaeps / Getty Images

Alors qu’elle était sur le tapis, Entertainment Tonight a également pris un moment pour lui poser des questions sur son enfant aîné, Lourdes, 24 ans, qui travaille comme mannequin. « Tout est possible pour elle », a déclaré Madonna. « Elle est bien plus talentueuse que moi, (ou) je ne le suis. Je suis vraiment fier d’elle. »

Madonna (deuxième à partir de la g.) avec les enfants (de g. à d.) David Banda, Lourdes, Mercy James et Rocco à l’école primaire de Mkoko en 2013, au Malawi. Amos Gumulira / AFP via Getty Images

Y compris Lourdes, Madonna a six enfants : ses cinq autres – Rocco, David, Mercy et les jumeaux Stella et Estere – ont entre 21 et 9 ans.

Elle a également parlé d’une jeune femme pour laquelle elle a exprimé des inquiétudes maternelles : Britney Spears. Elle a dit à ET qu’elle « était juste en train de la surveiller et de la féliciter pour son mariage. Ou son mariage en attente » (Spears a récemment annoncé ses fiançailles avec Sam Asghari).

« Je l’aime », a ajouté Madonna.