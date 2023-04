Madonna retourne au Mexique : quand, à quelle heure et où acheter des billets

Musique

Le retour de Madonna au Mexique a été confirmé et ses fans auront la possibilité d’obtenir des billets prochainement. Ici toutes les informations !

©GettyMadonna retourne au Mexique : quand, à quelle heure et où acheter des billets.

La semaine a commencé différemment pour les mélomanes au Mexique, puisqu’il vient d’être confirmé que Madonna visitera à nouveau le pays le 25 janvier 2024. Bien qu’il reste encore beaucoup de temps à faire, les fans sur les réseaux sociaux ont fait l’éloge de ce qui sera une nouvelle performance de la reine de la pop.Voici tout sur ses ventes de billets.

Le concert sera donné dans le cadre de la tournée La tournée de célébration et aura lieu à l’emblématique Palacio de los Deportes, situé à Mexico. Il a été récemment confirmé qu’il a vendu plus de 40 spectacles et la tendance devrait se poursuivre dans d’autres endroits tels que New York, Los Angeles, Toronto, Londres et Paris. Comme annoncé précédemment, la liste des morceaux comprend plusieurs succès de toute sa carrière.

+Quand sortent les billets pour Madonna au Mexique 2024

Pour le moment, il a été officialisé que Madonna se produira au Palacio de los Deportes à Mexico le 25 janvier 2024, mais on pense qu’il y aura plus de dates les 25, 27 et 28, mais cela n’a pas encore été annoncé. Comme confirmé ce lundi, la prévente pour les membres hérités du fan club officiel débutera aujourd’hui le 17 avril à 13h00 au Mexique grâce à un code d’accès exclusif qui peut être utilisé sur le site Web de Ticketmaster.

La prévente se poursuivra également exclusivement pour les utilisateurs de la carte Citibanamex le jeudi 20 avril prochain à 11h00 via Ticketmaster.. Vient ensuite l’étape de vente de billets pour le grand public et sera à partir du vendredi 21 avril à 11h00 également sur Ticketmaster. Quant à la fourchette de prix des billets, elle se situera entre 1 020 € et 11 200 €, selon le lieu, avec frais de page.

