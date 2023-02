Madonna n’est pas loin derrière : voici comment elle a imité la danse virale de Jenna Ortega dans Merlina

CÉLÉBRITÉS

La reine de la pop a rejoint le défi viral sur TikTok. Met-il fin à son éternelle rivalité avec Lady Gaga en dansant Bloody Mary ?

© Netflix / TikTok @madonnaMadonna a imité la danse virale de Jenna Ortega dans Merlina.

Depuis que Merlin j’arrive à Netflix, la série ne cesse de surprendre. En plus d’être une tendance sur la plateforme de streaming, il a réussi à atteindre tous les coins du monde grâce à la danse virale de Jenna Ortega. Le charisme de son protagoniste a fait que même Madone aimerait rejoindre ce phénomène de l’univers de Los Locos Addams.

A 64 ans, la reine de la pop vient d’annoncer La tournée de célébration, une tournée avec laquelle il visitera 35 villes dans le but de célébrer ses 40 ans de succès. Mais, au milieu de l’actualité, il n’est pas en reste et a aussi eu le temps de rejoindre le célèbre Challenge de TikTokdépassant les 5 millions de vues sur l’application.

Cela a non seulement poussé les fans de mercredi, qui a rapidement partagé la vidéo, mais aussi aux amoureux de la pop. C’est que la chanson qui accompagne la danse virale est Bloody Mary par Lady Gagaun artiste avec qui Madonna a eu une relation rivalité pendant des années. Cela a été démontré en 2011, lorsqu’il a jugé le succès de Né comme ça Quoi « réducteur » après qu’une similitude avec le classique ait été remarquée Exprimez-vous.

À l’époque, Madonna a fait remarquer lors de sa tournée MDNA : « Elle n’est pas moi et ne le sera jamais ». Lady Gaga, pour sa part, a déclaré : « Je l’ai toujours admirée et je continuerai à l’admirer, peu importe ce qu’elle peut penser de moi ». Cependant, lorsque Gaga a remporté l’Oscar pour Une star est née En 2019, la reine de la pop a mis fin à leur querelle en la félicitant publiquement. Et, avec la vidéo imitant Jenna Ortega, elle a réaffirmé une fois de plus que les conflits étaient dépassés.

+ Comment est la danse virale de Jenna Ortega dans Merlina

Dans Merlin, le succès de Netflix, une scène au rythme pur a tout changé. Dans le quatrième épisode, le personnage joué par Jenna Ortega assiste à une danse de la Nevermore Academy. Avec des pas très particuliers, il a ébloui les abonnés de la plateforme. De cette façon, sa chorégraphie est devenue virale sur TikTok, accompagnée de la chanson Bloody Mary de Lady Gaga.

