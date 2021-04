Madonna fait de vifs commentaires sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis

Ces dernières semaines, la mort d’Adam Toledo et de Daunte Wright aux mains des forces de police américaines a provoqué une grande indignation parmi la population de ce pays, ce qui a réussi à attirer l’attention de diverses personnalités, dont la « reine de la pop ». : Madonna.

Le 29 mars, Toledo, 13 ans, a été poursuivi par un officier de la ville de Chicago dans une ruelle, où il a été abattu tandis que Wright, 20 ans, a été abattu par la police du Minnesota le 11 avril. Lors d’un arrêt de la circulation, les deux cas ont reçu une grande attention des médias.

À travers son compte Instagram, Madonna a partagé des images et une vidéo d’elle-même postant des affiches avec le hashtag «#GunControlNow» et «#WakeUpAmerica» («Gun Control Now» et «Wake Up America»). «Il existe un nouveau vaccin. Cela s’appelle le contrôle des armes à feu. Cela devrait être obligatoire. Cela sauvera des vies », a déclaré le chanteur dans la description de la publication.

Dans un deuxième billet, l’interprète de «Like A Prayer» a écrit: «Adam Toledo avait 13 ans, Daunte Wright avait 20 ans. Les officiers qui les ont tués ne sont accusés que d’homicide involontaire. C’est une folie. Effroyable. Et pourtant, il s’est normalisé dans notre société ».

Madonna fait remarquer que ce sont les gens qui tuent les gens et non les armes à feu, mais la grande majorité de ceux qui n’en possèdent pas ne savent pas à quel point il est facile de les obtenir (aux États-Unis), donc s’ils devaient l’être utilisation interdite, les autres n’auraient pas besoin de se protéger de ceux qui en ont.

Quant aux policiers tuant des enfants innocents, tirant, étouffant et brutalisant des innocents, ils devraient immédiatement aller en prison pour le reste de leur vie. Pas de procès, pas de système judiciaire corrompu.

La semaine dernière, Madonna aurait indiqué qu’elle n’était pas entourée d’armes lorsqu’un utilisateur d’Instagram a fait allusion à l’hypocrisie présumée de la chanteuse lorsqu’elle a écrit sur ses réseaux au sujet de la mort d’Adam Toledo. L’utilisateur d’Instagram aurait suggéré à la chanteuse de ne pas commenter le problème alors qu’elle avait elle-même des gardes et du matériel de sécurité pour la protéger, elle et sa famille.