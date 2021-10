Madonna est sur le point de terminer le scénario de son biopic

Les bandes biographiques inspirées de grands interprètes musicaux existent depuis des décennies, mais certains artistes que nous considérons maintenant comme des classiques commencent à préparer leur arrivée sur grand écran, comme Madonna, qui est une partie extrêmement active du projet.

La « Queen of Pop », interprète de chansons comme « Like a Virgin » ou « Material Girl » a annoncé le mois dernier que, parallèlement à son travail en tant que co-scénariste avec l’oscarisé Diablo Cody (« Juno », » Jennifer’s Body « ) , elle coréalisera un film qu’elle a qualifié d’« autobiographie visuelle ».

À travers un nouveau post sur Instagram, Madonna a partagé une série de photographies dont une dans laquelle elle pose à côté de ce qui, apparemment, est le scénario du film. « Reconnaissant pour le succès de ‘Madame X’, que mon scénario soit presque terminé et pour le soutien de mes beaux enfants », a écrit la chanteuse.

Avec la collaboration de Diablo Cody, Madonna aurait écrit le scénario en compagnie d’Erin Cressida Wilson, qui apparaît en arrière-plan de l’une des photographies. Elle a été chargée d’écrire des cassettes comme la comédie noire « Secretary » ou le thriller mystérieux « The Girl on the Train ».

La semaine dernière, Madonna a réfléchi au processus créatif dans le développement du film, notant que son scénario a été « l’expérience la plus exhaustive et la plus stimulante » de toute sa carrière, comparant son écriture à la psychothérapie, car elle a dû se plonger dans chacun de ses expériences de son enfance.

Madonna a récemment sorti « Madame X », son quatorzième album studio, au public, faisant une performance surprise dans les rues de New York le mois dernier après avoir terminé un concert dans le quartier de Harlem, où elle a célébré la sortie de la version cinématographique de son album. .