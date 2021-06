Madonna est la plus grande fan de son fils alors qu’il modélise une robe: «  La confiance est tout  »

Madonna ne pouvait pas être plus fière de son fils de 15 ans, David Banda.

La mère de six enfants a partagé un montage vidéo de son plus jeune fils en train de modeler une robe et elle a trouvé la légende parfaite pour accompagner le message: « La confiance est tout ………. 👊🏽 »

Dans le court clip, le jeune homme de 15 ans se pavane dans une robe longue blanche soyeuse avec un col Claudine et une lettre imprimée. David parcourt un couloir avec un modèle à pied qui est à peu près parfait et pose à l’extérieur dans la robe élégante.

À la fin de la vidéo, il avoue qu’il aime vraiment porter la robe.

« C’est tellement libérateur, tu vois ce que je veux dire? » il dit.

Les fans de Madonna ont semblé approuver le message et plusieurs célébrités ont répondu avec des mots d’encouragement dans la section des commentaires. L’animatrice de télévision Kelly Ripa a laissé des émoticônes cinq étoiles et l’acteur Debi Mazar a commenté « Omg je l’aime ️Regardez @naomi 😂. »

L’un des fans du chanteur a déclaré que David leur donnait des vibrations de Billy Porter et un autre l’a traité de « beau mec ».

Madonna, 62 ans, a toujours été une grande pom-pom girl pour tous ses enfants, mais elle ne partage pas beaucoup de photos de famille sur les réseaux sociaux. Au cours de la dernière année, cependant, elle a ravi ses fans avec plusieurs vidéos et instantanés de ses enfants.

L’été dernier, elle a célébré son 62e anniversaire en Jamaïque et a publié plusieurs photos de ses enfants se joignant aux festivités.

En décembre, tout le clan de Madonna s’est réuni pour célébrer Thanksgiving. Elle a partagé une jolie photo de ses enfants posant ensemble et a dit qu’elle était très reconnaissante pour eux.

« Mes enfants m’ont conduit sur des routes et m’ont ouvert des portes que je n’aurais jamais imaginé franchir. ♥ ️ La renommée, la fortune et les records cassés ne pourraient jamais égaler ce que je chéris et apprécie le plus », a-t-elle écrit dans la légende.

Tous les messages de Madonna n’ont pas été bien accueillis, bien sûr. En mai dernier, une vidéo de David dansant en hommage à George Floyd a subi des contrecoups pour avoir été sourd.

Dans la vidéo, David danse sur la chanson de Michael Jackson « They Don’t Care About Us ». Malgré les bonnes intentions de Madonna, de nombreux fans de la chanteuse ont critiqué la vidéo pour être déconnectée de la situation grave.

