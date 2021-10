Madonna dit qu’écrire son biopic est une expérience difficile

Peu de personnalités ont présenté un impact sur la musique pop de la même manière que Madonna l’a fait durant les années 1980, période durant laquelle elle serait connue sous le nom de « La reine de la pop », un titre que personne à ce jour n’a essayé de lui arracher. , ce n’était donc qu’une question de temps avant que la chanteuse ne reçoive son propre biopic.

En septembre 2020, il a été confirmé qu’Universal Pictures serait à l’origine du développement de ce projet, qui inclurait la participation de la productrice et scénariste oscarisée Diablo Cody, acclamée pour son travail sur le film de 2007 « Juno ».

Madonna, qui sera co-scénariste de ce film, a partagé quelques impressions de son travail sur le projet lors d’une nouvelle édition de « Musicians On Musicians » pour le magazine Rolling Stone, où elle a partagé un espace avec le chanteur de reggaeton Maluma.

« L’écriture de mon scénario a été l’expérience la plus épuisante et la plus difficile que j’aie jamais vécue. C’est comme une sorte de psychothérapie, car j’ai dû me souvenir de chaque détail de mon enfance jusqu’à maintenant », a expliqué l’interprète de « Like a Virgin ».

Selon Madonna, elle a dû se souvenir de choses qui l’ont fait décider qui elle est actuellement sur son chemin en tant qu’artiste. « Ma décision de quitter le Michigan et d’aller à New York, toutes les choses qui m’arrivaient quand j’étais jeune et mes relations naïves avec ma famille et mes amis, voyant beaucoup de mes amis mourir. Parfois, j’avais des séances d’écriture où je m’endors et j’avais juste envie de pleurer. Vous voyez ce que je veux dire ? », a-t-il commenté.

Madonna dit qu’elle s’est rendu compte qu’elle avait oublié beaucoup de choses qu’elle devait revivre, essayant de se souvenir des émotions qu’elle ressentait dans ces moments, qu’il s’agisse d’expériences agréables ou traumatisantes. Lorsque Maluma suggère que cela doit être quelque chose de beau en même temps, la chanteuse assure que plusieurs fois il lui a été difficile d’assimiler que c’était la même personne à qui ces choses sont arrivées.

L’année dernière, Madonna a partagé à travers une large transmission sur les réseaux sociaux une partie du processus créatif avec Diablo Cody, décrivant le film comme la lutte d’une artiste féminine dans un monde d’hommes, assurant que rien ne sera réservé lors de la présentation de détails désagréables sur sa vie. . Le film n’a pas encore de date de sortie approximative et il n’a pas été révélé qui jouera Madonna sur grand écran.